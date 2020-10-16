НПФ предложили вариант увеличения маржинальности НПО

16 октября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили вариант увеличения маржинальности добровольных продуктов пенсионного обеспечения (НПО). Для этого предлагается ввести постоянную часть вознаграждения (management fee).для пенсионных резервов — большую, чем по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), пишет "Коммерсант" ..

Комитет по финансовому рынку Госдумы разослал в пенсионные саморегулируемые организации, а также в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти концепцию поправок к закону "О НПФ". Предложения касаются прежде всего повышения маржинальностипо НПО, а также отмены ограничений по исключительности вида деятельности фондов.

В частности, management fee могут установить в размере до 1% от средней стоимости чистых активов (СЧА) за год с возможностью взимать ежемесячно. При этом отдельно из полученного инвестдохода будет взиматься до 10% переменной части вознаграждения (success fee) управляющими компаниями (УК), осуществляться выплаты спецдепозитариям (СД), и после этого еще 15% инвестдохода пойдет на вознаграждение фондов.

Эти условия гораздо комфортнее для фондов, чем действующее сейчас вознаграждение по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Там management fee составляет до 0,75% от средней СЧА фонда за год. Success fee составляет 15% от инвестдохода, услуги УК и СД оплачиваются из капитала фонда.

В пояснительной записке к документу введение management fee для НПО обосновывается тем, что добровольные программы для НПФ менее экономически обоснованы, чем деятельность фондов по ОПС.