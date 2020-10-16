Правительство ухудшило прогноз по убыли населения России

16 октября. FINMARKET.RU - Население РФ может сократиться на 352,5 тыс. человек к концу этого года и на 1,2 млн человек до 2024 года, такой прогноз кабинета министров содержится в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года, пишут "Известия"

"В августе, прогнозировалось, что по итогам 2020 года убыль составит 158 тыс. человек. По новым оценкам, численность россиян сократится на 352,5 тыс.", - говорится в публикации со ссылкой на обновленную версию единого плана.

При этом в документе, который имеется в распоряжении издания, уточняется, что более масштабная убыль наблюдалась в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Газета отмечает, что на следующие годы прогноз по убыли населения РФ также стал более пессимистичным. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность населения уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тыс. человек. Таким образом, до 2024 года население России сократится на 1,2 млн человек. "Прогноза на 2025-2029 годы в плане нет, в 2030-м ожидается, что прирост населения составит 10 тыс.", - поясняет издание.

При этом в министерстве труда и социальной защиты РФ, а также в министерстве экономического развития РФ газете заявили, что цифры в плане по достижению национальных целей развития еще будут уточняться.

Газета напоминает, что единый план по достижению национальных целей до 2030 года должен стать одним из главных стратегических документов для выполнения июльского указа президента РФ Владимира Путина.

Документ определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года и продлевает сроки их достижения до 2030 года: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. В преамбуле к единому плану демографический вызов назван важнейшим на предстоящие десять лет.

Убыль населения сегодня — не неожиданность, а результат длительных причинно-следственных цепочек, среди которых и последствия Второй мировой войны, и демографические ямы 1990-х годов, и неготовность россиян к многодетности, заявила профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Любовь Храпылина. Кроме этих факторов, в этом году был, фактически, заблокирован приток мигрантов из-за пандемии, а многие из проживающих в России уехали в родные страны, добавила эксперт.