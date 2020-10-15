Повышенные выплаты безработным попросили сохранить

П15 октября. FINMARKET.RU -попросили сохранить повышенные выплаты безработным, воплощение идеи в жизнь в 2021 году может стоить бюджету больше 100 млрд рублей, пишут "Известия".

В России стоит сохранить повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Такая позиция изложена в письме организации в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, с документом ознакомились "Известия". В Минтруде готовы рассмотреть идею. Ее реализация будет стоить бюджету больше 100 млрд рублей, говорят эксперты. Повышенныепозволят безработным обеспечивать свой быт, но не будут достаточно стимулировать к поиску нового места, опасаются специалисты.

Предложения о пособиях по безработице сформулированы в отзыве ФНПР на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Оценку этому документу дает в том числе РТК, где ФНПР представляет профсоюзную сторону.

В письме от 28 сентября ФНПР указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты, а правительство дополнительно поддерживало безработных. Большинство временных мер прекратят свое действие в октябре, но в ФНПР считают, что их реализацию стоило бы продлить до восстановления докризисных показателей. При этом часть способов поддержки безработных стоит сохранить бессрочно, полагают в организации.

В частности, требуется сохранить максимальное пособие потерявшим заработок, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, указано в письме. Сегодня это 12,1 тыс. рублей. Кроме того, пособие стоит увеличить, по крайней мере, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года (12,4 тыс. рублей), предложили профсоюзы. При этом минимальный размер выплат безработным стоит сохранить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае–августе, считают в ФНПР.

Также профсоюзы вновь предложили сохранить доплаты потерявшим заработок родителям детей младше 18 лет, которые были отменены с октября. Ранее в ФНПР также выступали с идеей увеличить их сумму с 3 тыс. рублей до прожиточного минимума ребенка — порядка 10 тыс. рублей, напоминают "Известия".

Размеры пособий на 2021 год в еще обсуждаются, сообщили газете в пресс-службе Минтруда. Ведомство пока только разрабатывает проекта постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год, уточнили там. Все предложения, в том числе поступившие от ФНПР, будут тщательно изучены, заверили в ведомстве.