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15 октября 2020 года 09:37
Дачную амнистию предлагают продлить до 2026 года
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Александр Рюмин/ТАСС
15 октября. FINMARKET.RU - Госдума 21 октября собирается рассмотреть законопроект о продлении дачной амнистии на 5 лет, рассказали "Известиям" источники в нижней палате. Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в ст. 70 закона "О государственной регистрации недвижимости" и ст. 16 закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. "По концепции законопроекта замечаний нет", - говорится в заключении правового управления. Как сообщил "Известиям" один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость. Крашенинников отметил, что положения дачной амнистии должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. Как пояснили авторы, после 1 марта 2021 года собственники будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. То есть о начале и завершении строительства им нужно будет сообщать в орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений. В этом случае власти будут принимать решение о согласовании параметров строящегося дома и направлять все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты. Тем, кто начал строительство до августа 2018 года, это не требуется. Граждане вправе направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не нужно. Но если граждане не сделают этого до 1 марта 2021 года, то после они смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает норм и не представляет собой самовольную постройку. Авторы законопроекта выступают за постепенную адаптацию населения к новым условиям строительства. Поэтому предлагают продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления объектов недвижимости вне зависимости от назначения земельного участка. В ближайшее время в Госдуму поступит официальный отзыв правительства на эту инициативу, сообщил "Известиям" источник в кабмине. Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. По словам источников газеты в Госдуме, поддержать инициативу готовы все оппозиционные фракции.
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Ключевые слова: РФ, дачи, дома, строительство, оформление
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