Дачную амнистию предлагают продлить до 2026 года

15 октября. FINMARKET.RU - Госдума 21 октября собирается рассмотреть законопроект о продлении дачной амнистии на 5 лет, рассказали "Известиям" источники в нижней палате.

Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в ст. 70 закона "О государственной регистрации недвижимости" и ст. 16 закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекси отдельные законодательные акты РФ". Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

"По концепции законопроекта замечаний нет", - говорится в заключении правового управления.

Как сообщил "Известиям" один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость. Крашенинников отметил, что положения дачной амнистии должны закончить свое действие 1 марта 2021 года.

Как пояснили авторы, после 1 марта 2021 года собственники будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. То есть о начале и завершении строительства им нужно будет сообщать в орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений. В этом случае власти будут принимать решение о согласовании параметров строящегося дома и направлять все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

Тем, кто началдо августа 2018 года, это не требуется. Граждане вправе направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не нужно. Но если граждане не сделают этого до 1 марта 2021 года, то после они смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает норм и не представляет собой самовольную постройку.

Авторы законопроекта выступают за постепенную адаптацию населения к новым условиям строительства. Поэтому предлагают продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления объектов недвижимости вне зависимости от назначения земельного участка.

В ближайшее время в Госдуму поступит официальный отзыв правительства на эту инициативу, сообщил "Известиям" источник в кабмине. Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. По словам источников газеты в Госдуме, поддержать инициативу готовы все оппозиционные фракции.