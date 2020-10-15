Комиссии с физлиц при оплате услуг ЖКХ не будут взимать

15 октября. FINMARKET.RU - Депутатывернулись к рассмотрению законопроекта о запрете взиманияпри оплате услуг, выбрав более жесткую для банков версию, при которой уже с 1 января 2021 года от уплаты такой комиссии освобождаются все категории граждан.

Законопроект был принят в первом чтении в середине апреля. Его авторами выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовым рынкам Игорь Дивинский.

Инициативу отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ поддерживал президент РФ Владимир Путин, который называл такие комиссии "квазинагрузкой" на население. При этом участники финансового рынка предупреждали, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для финансовых организаций и граждан: из-за отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ, что негативно отразится на работе организаций ЖКХ и, как следствие, приведет к ухудшению качества коммунальных услуг, а в ряде случаев к их неоказанию, что может потребовать оказания им государственной поддержки за счет бюджетных средств.

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в мае одобрил поправки ко второму чтению, которые сделали законопроект мягче. Изменения запрещали взимать комиссионное вознаграждение только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, поправки освобождали от комиссии лишь уплату пеней. Изменения внес депутат Дивинский, профильный комитет на заседании 22 мая рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Документ планировалось рассмотреть на пленарном заседании сперва 27 мая, затем 9 июня, в итоге законопроект так и не был рассмотрен.

Как следует из системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 14 октября утвердил новую таблицу поправок в законопроект, отменив свое майское решение. Комитет предлагает рассмотреть законопроект на заседании Госдумы 20 октября.

Новая таблица поправок сохраняет содержание принятого в первом чтении текста законопроекта:, платежные агенты и операторы почтовой связи не смогут взимать комиссии с физлиц при оплате ими услуг ЖКХ, а также пеней за неполное или несвоевременное внесение платы. При этом законопроект распространяется на все категории граждан, а не только на тех, кто получает пенсии и субсидии, как это было в майской таблице поправок. Одобренные 14 октября поправки устанавливают конкретный срок вступления в силу законопроекта - 1 января 2021 года (прежняя версия вступала в силу со дня официального опубликования).

Кроме того, поправки обязывают правительство установить единые подходы к взаимодействию между банками, платежными агентами и лицами, оказывающими услуги ЖКХ, при перечислении платы и пеней за услуги ЖКХ.

Инициативу запретить банкам взимать комиссии за услуги ЖКХ в июле комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом мы поддерживаем этот законопроект. Комиссии за ЖКХ становятся вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи", - сказала она.