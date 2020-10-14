В 3-м квартале ВВП РФ может вырасти на 4-5% со снятой сезонностью - аналитики ЦБ

14 октября. FINMARKET.RU - Рост экономикив июле-сентябре может составить 4-5%к кварталу с поправкой на сезонность, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозированияРФ "О чем говорят тренды".

Основным драйвером восстановления станет потребление домашних хозяйств на фоне действия бюджетных мер, реализации отложенного на время действия ограничительных мер спроса и начавшегося постепенного восстановления доходов населения, указывают аналитики ЦБ.

"В целом восстановление экономики в третьем квартале происходило несколько быстрее ожиданий, получив дополнительный кратковременный импульс в первые месяцы после снятия ограничений", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что темпы восстановления российской экономики в сентябре замедлились. Во многом это связано с завершением активной фазы восстановления спроса на потребительские товары при медленном и неравномерном восстановлении в экспортных и инвестиционных отраслях.

"Кредитная активность значительно усилилась за последние месяцы как в корпоративном, так и в розничном сегментах, в том числе благодаря мягкой денежно-кредитной политике, регуляторным послаблениям и мерам господдержки. Это создало дополнительный спрос в экономике, способствуя ее более быстрому восстановлению", - указали аналитики.

Отрицательный разрыв выпуска в российской экономике постепенно сокращается. Быстрое восстановление потребительского спроса привело к более быстрому сокращению разрыва выпуска в потребительских отраслях, несмотря на сохраняющееся значительное отставание от докоронавирусного уровня в ряде отраслей сферы потребительских услуг, доля которых в потреблении мала. В результате дезинфляционное влияние на ИПЦ разрыва выпуска может оказаться слабее, чем в случае аналогичного по масштабу "равномерного" экономического спада.

"Косвенно это подтверждается рынком труда: относительно небольшим ростом безработицы (в том числе скрытой), увеличением числа занятых и быстрым возобновлением роста реальных заработных плат после короткого спада. В совокупности это сдерживает дезинфляционные риски, связанные со спадом в экономике. Вместе с тем ускорение распространения коронавируса в России и в мире при постепенном исчерпании отложенного потребительского спроса может негативно сказаться на динамике экспортного и внутреннего потребительского спроса, прервав, в частности, восстановление в сфере потребительских услуг. В результате действие дезинфляционных факторов может несколько усилиться", - говорится в обзоре.