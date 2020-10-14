В России выросло число желающих продать свой бизнес

14 октября. FINMARKET.RU - В РФ после самоизоляции число объявлений о продаже готового бизнеса в городах-миллионниках выросло в среднем на 28%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией "ЦИАН.Коммерческая". Эксперты, сравнив данные на начало октября с началом марта этого года, выяснили, что наиболее тяжелая ситуация с бизнесом сложилась в Уфе, Самаре и Воронеже. Там число предпринимателей, желающих продать свое дело, выросло в 2 раза, пишут "Ведомости"

В 1,5 раза таковых стало больше в Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. В Москве, Челябинске, Волгограде и Новосибирске аналитики отмечают средние по стране значения - около 28% прироста количества потенциальных продавцов. На этом фоне благополучными выглядят Пермь и Екатеринбург, где число желающих продать свойвыросло всего на 6%. Зато в Омске и Красноярске число объявлений о продаже даже сократилось - на 9 и 15% соответственно.

Чаще всего бизнесмены спешат избавиться от гостиниц - количество таких предложений в среднем выросло на 49%. На 2-м месте находятся офисы (рост на 36%).

Индустрия развлечений заняла 3-е место - здесь число предложений выросло на четверть. Чаще всего на продажу выставляются ночные клубы, выставочные залы и галереи, кальянные, квест-комнаты, боулинги, базы отдыха. За развлекательными учреждениями следуют спортивные (рост предложений о продаже на 24%): фитнес-клубы, бассейны, тренажерные залы, школы танцев. На 5-м месте - индустрия красоты: парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. В этой сфере число объявлений выросло на 15%. На столько же прибавилось желающих продать детские развивающие клубы и частные детские сады.

Также выделяются зоомагазины и ветклиники - общее число объявлений об их продаже невелико (меньше 500), но прирост за полгода составляет 65%. Стали чаще выставлять свой бизнес на продажу кафе и рестораны, пекарни и медклиники , но прирост таких объявлений не выше 10%.