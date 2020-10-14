Рекламный рынок в РФ упадет на 6%, но в 2021 году возможен рост

14 октября. FINMARKET.RU - В 2020 году рекламный рынок в России снизится на 6%. Такойна конференции "День бренда" обнародовала генеральный директор рекламного холдинга GroupM Russia Мария Колосова. По итогам первого полугодия аналитики GroupM были более пессимистичны: группа ожидала 9-процентного сокращения рекламного рынка в годовом исчислении, пишут "Ведомости" . При этом в 1-м квартале рынок показал рост на 4%, а во 2-м – падение на 22%.

В своем прогнозе GroupM отмечает, что по итогам 2020 г. положительную динамику продемонстрирует только интернет-реклама, которая вырастет на 2%. Все остальные сегменты ждет просадка. Наибольшего падения следует ожидать в прессе (-46%), на радио (-33%), а также в наружной рекламе (-23%). Сократится объем рекламы и на телевидении, однако здесь отрицательная динамика замедляется – сегмент просядет только на 5%, тогда как по итогам 2019 г. его объемы сократились на 6%.

Девять из 15 крупнейших рекламодателей по итогам восьми месяцев 2020 г. увеличили рекламные бюджеты, оценили в GroupM. В ряде случаев – существенно: например, у Nestle, Danone, Сбербанка, Procter & Gamble, Reckitt Benkizer расходы на рекламу выросли от 14 до 53%.

Ранее, в начале сентября, данные по объемам российской рекламной индустрии опубликовала Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Из них следовало, что рынок в первом полугодии упал на 9%, объем рекламных бюджетов в средствах распространения составил 205–207 млрд руб. Эксперты ассоциации зафиксировали снижение показателей во всех сегментах.

Обнародованная GroupM оценка на 2020 г. оптимистичнее последних прогнозов, сделанных другими участниками рынка. Например, OMD OM Group в сентябре оценивала падение по итогам 2020 г. в 7,4%. Два сценария рассматривала в своем сентябрьском прогнозе Dentsu Russia. Первый предполагал падение рынка на 10,6%, второй – на 17,5%.

При этом агентство ZenithOptimedia (входит в Publicis Group) пока не меняет сделанный в июле годовой прогноз, согласно которому рекламный рынок снизится в 2020 г. на 4,8%.