ЦБ не спешит с выездными проверками банков

14 октября. FINMARKET.RU -возобновил очные проверки банков после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка. Так, в июне и июле ЦБ завершил по одной проверке в банках, в августе - три, а в сентябре отчитался о двух. Для сравнения: в сентябре 2019 года регулятор провел 14 проверок. В январе было 18 проверок, в феврале - 22, в марте - 16, в апреле, с которого начался полноценный карантин в стране,- одна, в мае - ни одной. До пандемии ЦБ в среднем ежемесячно сообщал о завершении более чем десяти проверок в банках, пишет "Коммерсант"

"С апреля по июнь проводились отдельные внеплановые проверки, вызванные неотложной надзорной необходимостью. Плановые проверки были временно приостановлены. С июля были возобновлены как ранее начатые, так и новые проверки - всего более 60 кредитных организаций",- сообщил "Коммерсанту" регулятор. Однако, согласно публичной информации, на начало октября известно лишь о двух завершенных проверках.

С октября началась вторая волна пандемии, которая, судя по показателям заражения, будет не менее масштабной, чем первая. В ЦБ изданию сообщили, что "в связи с ускорением распространения коронавирусной инфекции Банк России вновь пересматривает график выхода на плановые проверки, прежде всего в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой". Внеплановые проверки регулятор обещает продолжить "по мере необходимости и с соблюдением рекомендованных санитарных правил".

В ЦБ уверяют, что сейчас банковский надзор все в большей степени может решать свои задачи дистанционно

Эксперты не разделяют оптимизма регулятора. По мнению экспертов, в отсутствие проверок "на земле" невозможно оценить реальный масштаб проблем в банках. В результате есть риск накопить за очередной бесконтрольный период такой объем проблем, что решать их придется на государственном уровне.