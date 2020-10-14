Льготное рефинансирование для МСП не стало востребованным

14 октября. FINMARKET.RU - Рефинансировать, взятые по рыночным ставкам, под 8,5%, малому бизнесу разрешили в январе 2020 года. Сначала программа распространялась только на займы, направленные на инвестиционные цели, и ставила условие, что объем реструктурированных обязательств не должен превышать 20% всех кредитов. Однако во время пандемии было принято решение сделать перекредитование более доступным: ограничение по доле убрали, а также дали возможность брать дополнительные займы на оборотные цели.

Впрочем, эти меры не сделали рефинансирование по льготной ставке популярным. Как сообщили "Известиям" в Минэкономразвития, по состоянию на 22 сентября общая сумма заключенных соглашений на рефинансирование составила 44 млрд рублей. Это меньше 1% от кредитного портфеля субъектов МСП, который в сентябре превысил 5,2 трлн рублей, по данным ЦБ.

Сбавила обороты и сама программа кредитования под 8,5%. Если во 2-м квартале 2020 года было заключено более 8,7 тыс. договоров на 540,7 млрд рублей, то в 3-м квартале по ней подписали 4,4 тыс. соглашений на 372 млрд - то есть на треть меньше.

При этом наиболее востребованными льготные кредиты оказались среди строителей - на них приходится 46% выдачи в 2020 году, 22% займов ушли в обрабатывающие производства, 8% - на научную и техническую деятельность, а 5% - на сельское хозяйство, рассказали в Минэкономразвития. Чаще всего займы берут на инвестиционные цели (67%), треть кредитов приходится на оборотные нужды, остальное занимает рефинансирование.

Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования под 8,5% в начале 2019-го в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы". По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный заем в 99 банках - участниках программы. Деньги выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств. Программа охватывает в том числе сельское хозяйство, обрабатывающее производство, внутренний туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, розничную и оптовую торговлю, а также бытовые услуги.

Непопулярность рефинансирования и льготных кредитов связана с общим спадом экономики, избыточностью требований к заемщикам и запуском антикризисных программ кредитования, сообщили в банках.