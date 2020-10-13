МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году

МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%

13 октября. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) смягчил прогноз падения российской экономики в 2020 году: ее снижение составит 4,1%, а не 6,6%, прогнозировавшихся им в июне.

Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным в текущем году - 4,4% вместо ожидавшихся в июне 4,9%говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent). Такое изменение оценки связано "с несколько менее плачевными результатами во втором квартале, а также с признаками более сильного восстановления в третьем квартале", отмечает в своей статье советник по экономическим вопросам и директор департамента исследованийГита Гопинат.

"В результате ослабления ограничений и быстрого развертывания политики поддержки в беспрецедентных масштабах со стороны центральных банков и правительств по всему миру глобальнаявозвращается из глубин своего коллапса в первой половине этого года. (. . .) Однако этот кризис еще далек от завершения", - полагает Гопинат.

Она отмечает, что занятость остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии, а рынок труда стал более поляризованным, больше пострадали работники с низкими доходами, молодежь и женщины. "Бедные становятся беднее, и в этом году ожидается, что около 90 млн человек окажутся в крайней нищете. Выход из этого бедствия, вероятно, будет долгим, неравномерным и весьма неопределенным", - отмечает экономист МВФ. По мнению Гопинат, важно, чтобы поддержка со стороны фискальной и денежно-кредитной политики не прекращалась преждевременно, насколько это возможно. "Этот кризис, вероятно, оставит "шрамы" и в среднесрочной перспективе, поскольку рынкам труда нужно время, чтобы зажить, инвестиции сдерживаются неопределенностью и проблемами баланса, а потеря школьного образования ухудшает человеческий капитал", - отмечает она.

Обновленный прогноз МВФ стал оптимистичнее прогноза российского Центробанка, ожидающего падение ВВП РФ на 4,5-5,5%. В октябре Банк России будет уточнять свой прогноз. Оценки МВФ и Минэкономразвития сблизились - министерство в сентябре также смягчило свой прогноз падения российской экономики - до 3,9% с 4,8%.

Восстановление мировой экономики в 2021 году, по мнению МВФ, будет происходить несколько менее высокими темпами, чем ожидалось в июне - 5,2% вместо 5,4%. Существенно поубавилось оптимизма и относительно роста российской экономики в следующем году - 2,8% вместо 4,1%. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 год - рост соответственно на 3,3% и 3,5-4,5%.

Оценка падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020 год ухудшена до 3,3% (ранее ожидалось снижение на 3%). В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущий прогноз - 5,9%).

МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2020 году - до 1,9% с 1%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (оценка не изменилась).

Фонд продолжает ухудшать оценку падения ВВП Индии. В июне он уже прогнозировал падение на 4,5% вместо роста на 1,9%, которые ожидал в апреле, сейчас же фонд ждет еще более глубокого падения индийской экономики - на 10,3%. При этом темпы восстановления ВВП в 2021 году повышены до 8,8% с 6%.

Падение бразильской экономики, как ожидает МВФ, будет менее драматическим - на 5,8%, а не на 9,1%. На 2021 год прогноз роста снижен до 2,8% с 3,6%.

Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году улучшен, снижение составит 5,8%, а не 8%. Рост в 2021 году будет на уровне 3,9% (предыдущий прогноз - 4,8%).

При этом оценка уровня падения американской экономики в 2020 году уменьшена c 8% до 4,3%, в следующем году рост американской экономики составит 3,1% (4,5%).

Улучшены ожидания в отношении экономики стран еврозоны - падение в текущем году на 8,3% (было 10,2%). Снижен прогноз роста в 2021 году- 5,2% (6%).

Самое глубокое падение, по-прежнему, ожидается в Италии и в Испании - и если оценка падения для первой снижена на 2,2 п.п., до 10,6%, то в Испании сохранена на уровне 12,8%. Рост в 2021 году в Италии будет на уровне 5,2% (было 6%), в Испании ожидается более активный, чем оценивалось ранее - 7,2% (6%).

Во Франции снижение в 2020 году составит 9,8%, а не 12,5%, рост в следующем году на 6% (7,3%).

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 9,8%, ранее ожидалось падение на 10,2%, а в 2021 году вырастет на 5,9% (6,3%).

В Германии ожидается снижение экономики на 6%, оптимистичнее 7,8%, ожидавшихся в июне, в 2021 году рост на 4,2% (6,3%).

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,3% (предыдущая оценка - 5,8%), в 2021 году вырастет на 2,3 (2,4%).