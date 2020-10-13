Рейтинг российских банков в 3-м квартале

13 октября. FINMARKET.RU - В третьем квартале 2020 годароссийских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Россельхозбанк занял третье место по количеству упоминаний и четвертое место в рейтинге заметности. Также в пятерку лидеров вошли ФК "Открытие", Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Банк ДОМ.РФ.

Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о ребрендинге экосистемы. 24 сентября глава Сбера Герман Греф официально представил новый логотип, который теперь состоит из надписи "Сбер", выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галочкой внутри. Как пояснил Греф, в логотипе зеленый цвет - финансы, но добавились и другие, так как Сбер теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Стоимость ребрендинга банк оценивает в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет, ребрендинг будет производиться постепенно. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа телеканалу "Россия 24", в котором он рассказал о том, как Сбер справляется с последствиями коронакризиса, что происходит с дочерним банком в Белоруссии и почему не нужно повышать налоги в России.

Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в третьем квартале 2020 года стал пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший 5 августа. Наибольший резонанс в СМИ получило сообщение Печатникова о снижении ставки по ипотечным кредитам до 7,4%, также зампред заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений. Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало снижением банком размера первого взноса по ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке с 20% до 15%. Снижение размера первого взноса коснулось программ "Ипотека для семей с детьми" и "Дальневосточная ипотека". По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ставку по второй ранее снизили до 1%.

Наибольший резонанс в инфополе Россельхозбанка имела инициатива, выдвинутая Абсолют Банком, дающая право кредитным организациям отменить ограничения по операциям клиентов, не обновивших данные и не выходящих на связь. Предложение поддержал ряд крупных банков, среди которых был и Россельхозбанк. Другим заметным инфоповодом стала утечка базы данных с 55 тыс. записей о клиентах банков. В Сеть попали данные пользователей маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру. В базе содержались данные о картах и клиентах разных кредитных организаций, в том числе Сбера, Россельхозбанка, Банка "Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка и других.

Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с заключением мирового соглашения с Михаилом Гуцериевым в рамках иска Центробанка к бизнесмену на 85 млрд рублей. 18 сентября глава группы "Сафмар" и принадлежащий ЦБ банк "Открытие" подписали соглашение об урегулировании споров. Также в СМИ широко разошлось исследование специалистов банка "Открытие", согласно которому почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек.

Главным информационным событием в медиаполе Тинькофф банка стала новость о покупке холдинга TCS Group, в который входит банк, компанией "Яндекс". Компания обсуждает покупку 100% акций холдинга, сумма сделки составит около $5,48 млрд. Окончательные условия сделки зависят от завершения проверки актива и согласования окончательной документации, говорится в сообщении TCS Group, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Потенциальная сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра. Официальное объявление было сделано Тинькофф банком с предварительного согласия и одобрения "Яндекса".

Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Промсвязьбанка стала новость о разработках кредитной организации в области биометрии. Согласно заявлению пресс-службы, банк рассматривает перспективу внедрения технологии распознавания лиц в банкоматы, запуск подобного функционала даст возможность оформления кредитных и депозитных продуктов через устройства самообслуживания. Также Промсвязьбанк активно упоминался СМИ в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых. В частности, стало известно, что власти Кипра готовы пересмотреть решение о предоставлении им гражданства, соответствующая проверка проводится МВД республики.

Наиболее резонансным событием в медиаполе банка ДОМ.РФ стало открытие кредитной линии в размере 60,5 млрд рублей компании "Инград", взявшейся за достройку двух проблемных ЖК в Московской области. Сделка стала самой крупной на рынке проектного финансирования; средства пойдут не только на достройку, но и на решение вопроса обманутых дольщиков. Другим крупным событием в инфополе банка ДОМ.РФ стало выступление председателя правления Артема Федорко на форуме Proestate. В частности, широкое освещение в СМИ получило его заявление о том, что более 170 застройщиков в 39 регионах России получили поддержку государства по программе субсидирования ставок по кредитам. По этой программеполучили более 1 млрд рублей поддержки строительных проектов.

Наименование Упоминания в СМИ, 3 квартал 1 Сбер 195 755 2 ВТБ 82 661 3 Россельхозбанк 33 039 4 ФК Открытие 29 898 5 Тинькофф Банк 23 502 6 Альфа-Банк 22 544 7 Газпромбанк 21 685 8 Промсвязьбанк 19 305 9 Райффайзенбанк 14 444 10 Совкомбанк 10 891 11 Росбанк 9 266 12 Московский кредитный банк 8 340 13 Банк ДОМ.РФ 7 814 14 Росгосстрах Банк 7 310 15 Почта Банк 6 820 16 Банк Русский стандарт 5 588 17 Банк УРАЛСИБ 5 568 18 МТС Банк 5 099 19 Банк Санкт-Петербург 4 991 20 Банк ТРАСТ 4 623 21 МСП Банк 4 173 22 Ак Барс Банк 4 123 23 Абсолют Банк 3 966 24 ХКФ Банк 3 865 25 КБ Восточный 3 770 26 МИнБанк 3 431 27 РНКБ Банк 3 271 28 ЮниКредит Банк 2 745 29 Банк ЗЕНИТ 2 609 30 УБРиР 2 424 31 Новикомбанк 2 314 32 СКБ-банк 2 237 33 ОТП Банк 2 154 34 Ренессанс Кредит 2 085 35 АБ Россия 2 061 36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 827 37 Примсоцбанк 1 766 38 Банк "Возрождение" 1 690 39 Банк Левобережный 1 623 40 Ситибанк 1 454 41 СМП Банк 1 396 42 КБ "Центр-инвест" 1 396 43 Экспобанк 1 164 44 Алмазэргиэнбанк 1 164 45 ВБРР 1 135 46 Банк "Кубань Кредит 1 101 47 Кредит Европа Банк 1 063 48 ТКБ Банк 954 49 Русфинанс Банк 886 50 Банк Интеза 839

Наименование Индекс заметности, 3 квартал 2020 1 Сбер 33 644 961 2 ВТБ 15 808 792 3 Тинькофф-Банк 4 695 991 4 Россельхозбанк 4 123 108 5 ФК Открытие" 4 103 703 6 Промсвязьбанк 3 100 838 7 Альфа-Банк 2 856 488 8 Газпромбанк 2 356 421 9 Райффайзенбанк 1 938 705 10 Банк ДОМ.РФ 1 674 101 11 Совкомбанк 1 235 221 12 Московский кредитный банк 1 225 783 13 Банк ТРАСТ 1 190 384 14 Банк Санкт-Петербург 1 168 499 15 Росбанк 1 002 396 16 МСП Банк 897 314 17 АК Барс Банк 896 053 18 Банк УРАЛСИБ 889 656 19 РНКБ Банк 669 632 20 Абсолют Банк 666 398 21 Почта Банк 591 088 22 Росгосстрах Банк 591 088 23 МТС Банк 585 087 24 КБ Восточный 561 964 25 МИнБанк 528 900 26 Банк ЗЕНИТ 484 159 27 УБРиР 418 590 28 АБ "Россия" 345 809 29 ХКФ Банк 326 823 30 Банк Русский Стандарт 299 921 31 Азиатско-Тихоокеанский банк 298 213 32 СКБ-банк 288 724 33 Новикомбанк 287 307 34 Примсоцбанк 283 896 35 КБ "Центр-инвест" 253 592 36 Банк Кубань Кредит 236 584 37 Банк "Возрождение" 205 619 38 Ренессанс Кредит 204 438 39 ЮниКредит Банк 183 023 40 ВБРР 181 490 41 СМП Банк 178 088 42 Банк Интеза 155 058 43 Банк Левобережный 152 969 44 Экспобанк 149 894 45 ОТП Банк 143 879 46 Ситибанк 133 744 47 Алмазэргиэнбанк 125 946 48 ТКБ Банк 79 269 49 Русфинанс Банк 70 330 50 Кредит Европа Банк 67 902

Наименование Охват аудитории, 3 квартал 2020 1 Сбер 257 995 953 2 ВТБ 199 667 386 3 Тинькофф-Банк 163 497 883 4 Промсвязьбанк 161 885 419 5 Банк ДОМ.РФ 125 469 131 6 Альфа-Банк 125 209 594 7 Банк Русский Стандарт 116 938 750 8 Газпромбанк 109 918 596 9 Почта банк 108 298 149 10 Россельхозбанк 106 149 491 11 ФК Открытие 104 722 163 12 Райффайзенбанк 99 945 354 13 Росбанк 92 594 098 14 Совкомбанк 89 113 130 15 Абсолют Банк 79 600 189 16 Московский кредитный Банк 79 134 157 17 Банк Санкт-Петербург 73 458 978 18 Росгосстрахбанк 71 356 974 19 СКБ-Банк 67 520 785 20 АБ "Россия" 62 392 753 21 МТС Банк 62 204 491 22 Банк УРАЛСИБ 62 002 045 23 Юни Кредит Банк 61 661 291 24 АК Барс Банк 59 113 246 25 Банк ТРАСТ 58 733 775 26 КБ Восточный 56 945 341 27 МСП Банк 56 737 631 28 РНКБ Банк 48 685 048 29 МИнБанк 43 947 207 30 СМП Банк 43 568 668 31 УБРиР 42 387 600 32 Новикомбанк 42 387 466 33 ХКФ-Банк 36 890 783 34 Банк ЗЕНИТ 283 896 35 Банк "Возрождение" 32 808 258 36 Азиатско-Тихоокеанский банк 30 740 017 37 Ситибанк 30 574 006 38 Экспобанк 25 769 957 39 Ренессанс Кредит 24 754 196 40 Кредит-Европа Банк 21 513 038 41 Банк Интеза 20 696 663 42 Русфинанс Банк 19 888 930 43 ОТП Банк 19 302 830 44 ТКБ Банк 15 019 780 45 ВБРР 14 115 324 46 КБ "Центр-инвест" 13 521 372 47 Алмазэргиэнбанк 11 210 134 48 Примсоцбанк 9 239 125 49 Банк Левобережный 8 374 469 50 Банк "Кубань Кредит" 3 812 403

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