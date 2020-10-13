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13 октября 2020 года 11:57

Рейтинг российских банков в 3-м квартале

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Александр Саверкин/ТАСС
Александр Саверкин/ТАСС
13 октября. FINMARKET.RU - В третьем квартале 2020 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Россельхозбанк занял третье место по количеству упоминаний и четвертое место в рейтинге заметности. Также в пятерку лидеров вошли ФК "Открытие", Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Банк ДОМ.РФ.

Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о ребрендинге экосистемы. 24 сентября глава Сбера Герман Греф официально представил новый логотип, который теперь состоит из надписи "Сбер", выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галочкой внутри. Как пояснил Греф, в логотипе зеленый цвет - финансы, но добавились и другие, так как Сбер теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Стоимость ребрендинга банк оценивает в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет, ребрендинг будет производиться постепенно. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа телеканалу "Россия 24", в котором он рассказал о том, как Сбер справляется с последствиями коронакризиса, что происходит с дочерним банком в Белоруссии и почему не нужно повышать налоги в России.

Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в третьем квартале 2020 года стал пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший 5 августа. Наибольший резонанс в СМИ получило сообщение Печатникова о снижении ставки по ипотечным кредитам до 7,4%, также зампред заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений. Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало снижением банком размера первого взноса по ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке с 20% до 15%. Снижение размера первого взноса коснулось программ "Ипотека для семей с детьми" и "Дальневосточная ипотека". По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ставку по второй ранее снизили до 1%.

Наибольший резонанс в инфополе Россельхозбанка имела инициатива, выдвинутая Абсолют Банком, дающая право кредитным организациям отменить ограничения по операциям клиентов, не обновивших данные и не выходящих на связь. Предложение поддержал ряд крупных банков, среди которых был и Россельхозбанк. Другим заметным инфоповодом стала утечка базы данных с 55 тыс. записей о клиентах банков. В Сеть попали данные пользователей маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру. В базе содержались данные о картах и клиентах разных кредитных организаций, в том числе Сбера, Россельхозбанка, Банка "Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка и других.

Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с заключением мирового соглашения с Михаилом Гуцериевым в рамках иска Центробанка к бизнесмену на 85 млрд рублей. 18 сентября глава группы "Сафмар" и принадлежащий ЦБ банк "Открытие" подписали соглашение об урегулировании споров. Также в СМИ широко разошлось исследование специалистов банка "Открытие", согласно которому почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек.

Главным информационным событием в медиаполе Тинькофф банка стала новость о покупке холдинга TCS Group, в который входит банк, компанией "Яндекс". Компания обсуждает покупку 100% акций холдинга, сумма сделки составит около $5,48 млрд. Окончательные условия сделки зависят от завершения проверки актива и согласования окончательной документации, говорится в сообщении TCS Group, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Потенциальная сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра. Официальное объявление было сделано Тинькофф банком с предварительного согласия и одобрения "Яндекса".

Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Промсвязьбанка стала новость о разработках кредитной организации в области биометрии. Согласно заявлению пресс-службы, банк рассматривает перспективу внедрения технологии распознавания лиц в банкоматы, запуск подобного функционала даст возможность оформления кредитных и депозитных продуктов через устройства самообслуживания. Также Промсвязьбанк активно упоминался СМИ в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых. В частности, стало известно, что власти Кипра готовы пересмотреть решение о предоставлении им гражданства, соответствующая проверка проводится МВД республики.

Наиболее резонансным событием в медиаполе банка ДОМ.РФ стало открытие кредитной линии в размере 60,5 млрд рублей компании "Инград", взявшейся за достройку двух проблемных ЖК в Московской области. Сделка стала самой крупной на рынке проектного финансирования; средства пойдут не только на достройку, но и на решение вопроса обманутых дольщиков. Другим крупным событием в инфополе банка ДОМ.РФ стало выступление председателя правления Артема Федорко на форуме Proestate. В частности, широкое освещение в СМИ получило его заявление о том, что более 170 застройщиков в 39 регионах России получили поддержку государства по программе субсидирования ставок по кредитам. По этой программе банки получили более 1 млрд рублей поддержки строительных проектов.


Наименование Упоминания в СМИ, 3 квартал
1 Сбер 195 755
2 ВТБ 82 661
3 Россельхозбанк 33 039
4 ФК Открытие 29 898
5 Тинькофф Банк 23 502
6 Альфа-Банк 22 544
7 Газпромбанк 21 685
8 Промсвязьбанк 19 305
9 Райффайзенбанк 14 444
10 Совкомбанк 10 891
11 Росбанк 9 266
12 Московский кредитный банк 8 340
13 Банк ДОМ.РФ 7 814
14 Росгосстрах Банк 7 310
15 Почта Банк 6 820
16 Банк Русский стандарт 5 588
17 Банк УРАЛСИБ 5 568
18 МТС Банк 5 099
19 Банк Санкт-Петербург 4 991
20 Банк ТРАСТ 4 623
21 МСП Банк 4 173
22 Ак Барс Банк 4 123
23 Абсолют Банк 3 966
24 ХКФ Банк 3 865
25 КБ Восточный 3 770
26 МИнБанк 3 431
27 РНКБ Банк 3 271
28 ЮниКредит Банк 2 745
29 Банк ЗЕНИТ 2 609
30 УБРиР 2 424
31 Новикомбанк 2 314
32 СКБ-банк 2 237
33 ОТП Банк 2 154
34 Ренессанс Кредит 2 085
35 АБ Россия 2 061
36 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 827
37 Примсоцбанк 1 766
38 Банк "Возрождение" 1 690
39 Банк Левобережный 1 623
40 Ситибанк 1 454
41 СМП Банк 1 396
42 КБ "Центр-инвест" 1 396
43 Экспобанк 1 164
44 Алмазэргиэнбанк 1 164
45 ВБРР 1 135
46 Банк "Кубань Кредит 1 101
47 Кредит Европа Банк 1 063
48 ТКБ Банк 954
49 Русфинанс Банк 886
50 Банк Интеза 839

Наименование Индекс заметности, 3 квартал 2020
1 Сбер 33 644 961
2 ВТБ 15 808 792
3 Тинькофф-Банк 4 695 991
4 Россельхозбанк 4 123 108
5 ФК Открытие" 4 103 703
6 Промсвязьбанк 3 100 838
7 Альфа-Банк 2 856 488
8 Газпромбанк 2 356 421
9 Райффайзенбанк 1 938 705
10 Банк ДОМ.РФ 1 674 101
11 Совкомбанк 1 235 221
12 Московский кредитный банк 1 225 783
13 Банк ТРАСТ 1 190 384
14 Банк Санкт-Петербург 1 168 499
15 Росбанк 1 002 396
16 МСП Банк 897 314
17 АК Барс Банк 896 053
18 Банк УРАЛСИБ 889 656
19 РНКБ Банк 669 632
20 Абсолют Банк 666 398
21 Почта Банк 591 088
22 Росгосстрах Банк 591 088
23 МТС Банк 585 087
24 КБ Восточный 561 964
25 МИнБанк 528 900
26 Банк ЗЕНИТ 484 159
27 УБРиР 418 590
28 АБ "Россия" 345 809
29 ХКФ Банк 326 823
30 Банк Русский Стандарт 299 921
31 Азиатско-Тихоокеанский банк 298 213
32 СКБ-банк 288 724
33 Новикомбанк 287 307
34 Примсоцбанк 283 896
35 КБ "Центр-инвест" 253 592
36 Банк Кубань Кредит 236 584
37 Банк "Возрождение" 205 619
38 Ренессанс Кредит 204 438
39 ЮниКредит Банк 183 023
40 ВБРР 181 490
41 СМП Банк 178 088
42 Банк Интеза 155 058
43 Банк Левобережный 152 969
44 Экспобанк 149 894
45 ОТП Банк 143 879
46 Ситибанк 133 744
47 Алмазэргиэнбанк 125 946
48 ТКБ Банк 79 269
49 Русфинанс Банк 70 330
50 Кредит Европа Банк 67 902

Наименование Охват аудитории, 3 квартал 2020
1 Сбер 257 995 953
2 ВТБ 199 667 386
3 Тинькофф-Банк 163 497 883
4 Промсвязьбанк 161 885 419
5 Банк ДОМ.РФ 125 469 131
6 Альфа-Банк 125 209 594
7 Банк Русский Стандарт 116 938 750
8 Газпромбанк 109 918 596
9 Почта банк 108 298 149
10 Россельхозбанк 106 149 491
11 ФК Открытие 104 722 163
12 Райффайзенбанк 99 945 354
13 Росбанк 92 594 098
14 Совкомбанк 89 113 130
15 Абсолют Банк 79 600 189
16 Московский кредитный Банк 79 134 157
17 Банк Санкт-Петербург 73 458 978
18 Росгосстрахбанк 71 356 974
19 СКБ-Банк 67 520 785
20 АБ "Россия" 62 392 753
21 МТС Банк 62 204 491
22 Банк УРАЛСИБ 62 002 045
23 Юни Кредит Банк 61 661 291
24 АК Барс Банк 59 113 246
25 Банк ТРАСТ 58 733 775
26 КБ Восточный 56 945 341
27 МСП Банк 56 737 631
28 РНКБ Банк 48 685 048
29 МИнБанк 43 947 207
30 СМП Банк 43 568 668
31 УБРиР 42 387 600
32 Новикомбанк 42 387 466
33 ХКФ-Банк 36 890 783
34 Банк ЗЕНИТ 283 896
35 Банк "Возрождение" 32 808 258
36 Азиатско-Тихоокеанский банк 30 740 017
37 Ситибанк 30 574 006
38 Экспобанк 25 769 957
39 Ренессанс Кредит 24 754 196
40 Кредит-Европа Банк 21 513 038
41 Банк Интеза 20 696 663
42 Русфинанс Банк 19 888 930
43 ОТП Банк 19 302 830
44 ТКБ Банк 15 019 780
45 ВБРР 14 115 324
46 КБ "Центр-инвест" 13 521 372
47 Алмазэргиэнбанк 11 210 134
48 Примсоцбанк 9 239 125
49 Банк Левобережный 8 374 469
50 Банк "Кубань Кредит" 3 812 403
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Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  банки,  рейтинг

 
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