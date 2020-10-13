Рейтинг российских банков в 3-м квартале

13 октября. FINMARKET.RU - В третьем квартале 2020 года рейтинг
российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Россельхозбанк занял третье место по количеству упоминаний и четвертое место в рейтинге заметности. Также в пятерку лидеров вошли ФК "Открытие", Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Банк ДОМ.РФ.
Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о ребрендинге экосистемы. 24 сентября глава Сбера Герман Греф официально представил новый логотип, который теперь состоит из надписи "Сбер", выполненной в зеленом цвете, и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галочкой внутри. Как пояснил Греф, в логотипе зеленый цвет - финансы, но добавились и другие, так как Сбер теперь не просто банк, а целая экосистема сервисов. Стоимость ребрендинга банк оценивает в сумму около 2,5 млрд руб. в течение пяти-шести лет, ребрендинг будет производиться постепенно. Также большой резонанс в СМИ получило интервью Г.Грефа телеканалу "Россия 24", в котором он рассказал о том, как Сбер справляется с последствиями коронакризиса, что происходит с дочерним банком в Белоруссии и почему не нужно повышать налоги в России.
Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ в третьем квартале 2020 года стал пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший 5 августа. Наибольший резонанс в СМИ получило сообщение Печатникова о снижении ставки по ипотечным кредитам до 7,4%, также зампред заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений. Другим заметным событием в медиаполе ВТБ стало снижением банком размера первого взноса по ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке с 20% до 15%. Снижение размера первого взноса коснулось программ "Ипотека для семей с детьми" и "Дальневосточная ипотека". По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ставку по второй ранее снизили до 1%.
Наибольший резонанс в инфополе Россельхозбанка имела инициатива, выдвинутая Абсолют Банком, дающая право кредитным организациям отменить ограничения по операциям клиентов, не обновивших данные и не выходящих на связь. Предложение поддержал ряд крупных банков, среди которых был и Россельхозбанк. Другим заметным инфоповодом стала утечка базы данных с 55 тыс. записей о клиентах банков. В Сеть попали данные пользователей маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру. В базе содержались данные о картах и клиентах разных кредитных организаций, в том числе Сбера, Россельхозбанка, Банка "Открытие", Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Промсвязьбанка и других.
Банк "Открытие" во втором квартале 2020 года наиболее активно упоминался в связи с заключением мирового соглашения с Михаилом Гуцериевым в рамках иска Центробанка к бизнесмену на 85 млрд рублей. 18 сентября глава группы "Сафмар" и принадлежащий ЦБ банк "Открытие" подписали соглашение об урегулировании споров. Также в СМИ широко разошлось исследование специалистов банка "Открытие", согласно которому почти 80% россиян считают необходимым вывести из денежного оборота монеты номиналом одна и пять копеек.
Главным информационным событием в медиаполе Тинькофф банка стала новость о покупке холдинга TCS Group, в который входит банк, компанией "Яндекс". Компания обсуждает покупку 100% акций холдинга, сумма сделки составит около $5,48 млрд. Окончательные условия сделки зависят от завершения проверки актива и согласования окончательной документации, говорится в сообщении TCS Group, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи. Потенциальная сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра. Официальное объявление было сделано Тинькофф банком с предварительного согласия и одобрения "Яндекса".
Инфоповодом с наибольшим охватом в медиаполе Промсвязьбанка стала новость о разработках кредитной организации в области биометрии. Согласно заявлению пресс-службы, банк рассматривает перспективу внедрения технологии распознавания лиц в банкоматы, запуск подобного функционала даст возможность оформления кредитных и депозитных продуктов через устройства самообслуживания. Также Промсвязьбанк активно упоминался СМИ в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых. В частности, стало известно, что власти Кипра готовы пересмотреть решение о предоставлении им гражданства, соответствующая проверка проводится МВД республики.
Наиболее резонансным событием в медиаполе банка ДОМ.РФ стало открытие кредитной линии в размере 60,5 млрд рублей компании "Инград", взявшейся за достройку двух проблемных ЖК в Московской области. Сделка стала самой крупной на рынке проектного финансирования; средства пойдут не только на достройку, но и на решение вопроса обманутых дольщиков. Другим крупным событием в инфополе банка ДОМ.РФ стало выступление председателя правления Артема Федорко на форуме Proestate. В частности, широкое освещение в СМИ получило его заявление о том, что более 170 застройщиков в 39 регионах России получили поддержку государства по программе субсидирования ставок по кредитам. По этой программе банки
получили более 1 млрд рублей поддержки строительных проектов.
|
|Наименование
|Упоминания в СМИ, 3 квартал
|1
|Сбер
|195 755
|2
|ВТБ
|82 661
|3
|Россельхозбанк
|33 039
|4
|ФК Открытие
|29 898
|5
|Тинькофф Банк
|23 502
|6
|Альфа-Банк
|22 544
|7
|Газпромбанк
|21 685
|8
|Промсвязьбанк
|19 305
|9
|Райффайзенбанк
|14 444
|10
|Совкомбанк
|10 891
|11
|Росбанк
|9 266
|12
|Московский кредитный банк
|8 340
|13
|Банк ДОМ.РФ
|7 814
|14
|Росгосстрах Банк
|7 310
|15
|Почта Банк
|6 820
|16
|Банк Русский стандарт
|5 588
|17
|Банк УРАЛСИБ
|5 568
|18
|МТС Банк
|5 099
|19
|Банк Санкт-Петербург
|4 991
|20
|Банк ТРАСТ
|4 623
|21
|МСП Банк
|4 173
|22
|Ак Барс Банк
|4 123
|23
|Абсолют Банк
|3 966
|24
|ХКФ Банк
|3 865
|25
|КБ Восточный
|3 770
|26
|МИнБанк
|3 431
|27
|РНКБ Банк
|3 271
|28
|ЮниКредит Банк
|2 745
|29
|Банк ЗЕНИТ
|2 609
|30
|УБРиР
|2 424
|31
|Новикомбанк
|2 314
|32
|СКБ-банк
|2 237
|33
|ОТП Банк
|2 154
|34
|Ренессанс Кредит
|2 085
|35
|АБ Россия
|2 061
|36
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|1 827
|37
|Примсоцбанк
|1 766
|38
|Банк "Возрождение"
|1 690
|39
|Банк Левобережный
|1 623
|40
|Ситибанк
|1 454
|41
|СМП Банк
|1 396
|42
|КБ "Центр-инвест"
|1 396
|43
|Экспобанк
|1 164
|44
|Алмазэргиэнбанк
|1 164
|45
|ВБРР
|1 135
|46
|Банк "Кубань Кредит
|1 101
|47
|Кредит Европа Банк
|1 063
|48
|ТКБ Банк
|954
|49
|Русфинанс Банк
|886
|50
|Банк Интеза
|839
|
|Наименование
|Индекс заметности, 3 квартал 2020
|1
|Сбер
|33 644 961
|2
|ВТБ
|15 808 792
|3
|Тинькофф-Банк
|4 695 991
|4
|Россельхозбанк
|4 123 108
|5
|ФК Открытие"
|4 103 703
|6
|Промсвязьбанк
|3 100 838
|7
|Альфа-Банк
|2 856 488
|8
|Газпромбанк
|2 356 421
|9
|Райффайзенбанк
|1 938 705
|10
|Банк ДОМ.РФ
|1 674 101
|11
|Совкомбанк
|1 235 221
|12
|Московский кредитный банк
|1 225 783
|13
|Банк ТРАСТ
|1 190 384
|14
|Банк Санкт-Петербург
|1 168 499
|15
|Росбанк
|1 002 396
|16
|МСП Банк
|897 314
|17
|АК Барс Банк
|896 053
|18
|Банк УРАЛСИБ
|889 656
|19
|РНКБ Банк
|669 632
|20
|Абсолют Банк
|666 398
|21
|Почта Банк
|591 088
|22
|Росгосстрах Банк
|591 088
|23
|МТС Банк
|585 087
|24
|КБ Восточный
|561 964
|25
|МИнБанк
|528 900
|26
|Банк ЗЕНИТ
|484 159
|27
|УБРиР
|418 590
|28
|АБ "Россия"
|345 809
|29
|ХКФ Банк
|326 823
|30
|Банк Русский Стандарт
|299 921
|31
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|298 213
|32
|СКБ-банк
|288 724
|33
|Новикомбанк
|287 307
|34
|Примсоцбанк
|283 896
|35
|КБ "Центр-инвест"
|253 592
|36
|Банк Кубань Кредит
|236 584
|37
|Банк "Возрождение"
|205 619
|38
|Ренессанс Кредит
|204 438
|39
|ЮниКредит Банк
|183 023
|40
| ВБРР
|181 490
|41
|СМП Банк
|178 088
|42
|Банк Интеза
|155 058
|43
|Банк Левобережный
|152 969
|44
|Экспобанк
|149 894
|45
|ОТП Банк
|143 879
|46
|Ситибанк
|133 744
|47
|Алмазэргиэнбанк
|125 946
|48
|ТКБ Банк
|79 269
|49
|Русфинанс Банк
|70 330
|50
|Кредит Европа Банк
|67 902
|
|Наименование
|Охват аудитории, 3 квартал 2020
|1
|Сбер
|257 995 953
|2
|ВТБ
|199 667 386
|3
|Тинькофф-Банк
|163 497 883
|4
|Промсвязьбанк
|161 885 419
|5
|Банк ДОМ.РФ
|125 469 131
|6
|Альфа-Банк
|125 209 594
|7
|Банк Русский Стандарт
|116 938 750
|8
|Газпромбанк
|109 918 596
|9
|Почта банк
|108 298 149
|10
|Россельхозбанк
|106 149 491
|11
|ФК Открытие
|104 722 163
|12
|Райффайзенбанк
|99 945 354
|13
|Росбанк
|92 594 098
|14
|Совкомбанк
|89 113 130
|15
|Абсолют Банк
|79 600 189
|16
|Московский кредитный Банк
|79 134 157
|17
|Банк Санкт-Петербург
|73 458 978
|18
|Росгосстрахбанк
|71 356 974
|19
|СКБ-Банк
|67 520 785
|20
|АБ "Россия"
|62 392 753
|21
|МТС Банк
|62 204 491
|22
|Банк УРАЛСИБ
|62 002 045
|23
|Юни Кредит Банк
|61 661 291
|24
|АК Барс Банк
|59 113 246
|25
|Банк ТРАСТ
|58 733 775
|26
|КБ Восточный
|56 945 341
|27
|МСП Банк
| 56 737 631
|28
|РНКБ Банк
|48 685 048
|29
|МИнБанк
|43 947 207
|30
|СМП Банк
|43 568 668
|31
|УБРиР
|42 387 600
|32
|Новикомбанк
|42 387 466
|33
|ХКФ-Банк
|36 890 783
|34
|Банк ЗЕНИТ
|283 896
|35
|Банк "Возрождение"
|32 808 258
|36
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|30 740 017
|37
|Ситибанк
|30 574 006
|38
|Экспобанк
|25 769 957
|39
|Ренессанс Кредит
|24 754 196
|40
| Кредит-Европа Банк
|21 513 038
|41
|Банк Интеза
|20 696 663
|42
|Русфинанс Банк
|19 888 930
|43
|ОТП Банк
|19 302 830
|44
|ТКБ Банк
|15 019 780
|45
|ВБРР
|14 115 324
|46
|КБ "Центр-инвест"
|13 521 372
|47
|Алмазэргиэнбанк
|11 210 134
|48
|Примсоцбанк
|9 239 125
|49
|Банк Левобережный
|8 374 469
|50
|Банк "Кубань Кредит"
|3 812 403
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