Потери региональных бюджетов оказались достаточно серьезными - первый замглавы Минфина

13 октября. FINMARKET.RU - По итогам текущего года дефицит бюджетов субъектов- с учетом помощи из федерального центра - составит примерно 0,7 трлн руб., в 2021 г. - 0,5 трлн. Такие оценки в интервью "Известиям" привел первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Он отметил, что за 8 месяцев консолидированныесубъектов потеряли около 0,5 трлн руб. собственных доходов относительно того же периода прошлого года. "Сумма достаточно серьезная", - сказал Горнин.

По его словам, бюджеты регионов сильно просели в апреле-мае: к началу июня доходы уменьшились на 9%." Но ситуация с темпами их снижения стабилизировалась. Сейчас минус составляет 7%. Нет иллюзий, что до конца года мы наверстаем упущенное и выйдем в ноль, но доходы не падают дальше - это факт", - заявил первый замминистра, добавив, что к началу сентября снизились поступления 63-х субъектов, тогда как на начало августа их было 67. "У остальных - прирост, причем иногда довольно значительный", - сообщил Горнин.

Как сказал Горнин, к концу года в Минфине ожидают налоговые и неналоговые доходы регионов на уровне 10,2 трлн руб., что на 830 млрд руб. меньше 2019 года. "В общем - с учетом поддержки федерального центра - доходы консолидированных бюджетов регионов будут 13,7 трлн руб., что даже на 1% больше уровня прошлого года. Оставшийся транш в 100 млрд руб. из ранее предусмотренных 300 млрд руб. планируем распределить в октябре", - сообщил первый замминистра.

Прогноз по расходам, по его словам, - 14,5 трлн руб., или плюс 7% к прошлому году. "Дефицит, таким образом, составит примерно 700 млрд руб.", - сказал Горнин, отметив, что прогнозируемый дефицит бюджетов частично покроется переходящими остатками с прошлого года. "Но здесь важнее даже не дефицит, а увеличение госдолга и источник его финансирования", - продолжил он.

По итогам годаожидает увеличение госдолга примерно на 300 млрд. "Сейчас общая сумма обязательств регионов - 2,15 трлн руб., или 22,5% от суммы собственных доходов. Показатель достаточно низкий", - сказал Горнин, отметив, что некоторые губернаторы в целом готовы к наращиванию госдолга. По словам первого замминистра, сегодня с уровнем обязательств выше 100% лишь один субъект - Мордовия. При этом ряду регионов при всей сложности бюджетов удалось оптимизировать расходы с одновременным повышением их эффективности.

Горнин, говоря о том, кто будет кредитовать, сообщил, что инвестиции придут с рынка - в основном от банков с госучастием. По его словам, сейчас стоимость денег для регионов на исторических минимумах.

Кроме того, у губернаторов есть возможность получить казначейские кредиты на покрытие кассовых разрывов - общий лимит пока заложен на уровне 320 млрд руб. "Коллеги уже предложили увеличить сроки кредитования до 240 дней. Думаю, мы пойдем на это", - сказал первый замглавы Минфина.

На следующий год собственные доходы субъектов в Минфине оценивают в 11,5 трлн руб., "то есть плюс 13% к низкой базе 2020-го". "С учетом денег из центра в консолидированные бюджеты поступит 14,3 трлн руб. Расходы ожидаем на уровне 14,8 трлн руб. Дефицит, таким образом, составит около 0,5 трлн", - заявил Горнин, добавив, что основными источниками его финансирования станут остатки прошлых лет, а также средства, высвободившиеся благодаря продлению сроков погашения бюджетных кредитов с 2024 на 2029 год. "Темп прироста госдолга к 2020 году существенно замедлится и составит 4%. Обязательства увеличатся примерно на 100 млрд руб.", - сказал представитель Минфина.