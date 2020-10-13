Ошибочную выплаченную соцпомощь не будут отнимать

13 октября. FINMARKET.RU - Знаковое решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда защитила гражданина от расплаты зачиновников, сообщает "Российская газета".

Газета пишет о сути спора, который изучил Верховный суд РФ, в следующем. Жительница Московской области после трагической смерти мужа больше десяти лет получала назначенное ей дополнительное региональное пособие. Но спустя годы чиновники неожиданно разглядели, что десять лет назад они ошиблись - вдова не попадала в категорию получателей этой помощи.

Вот чиновники и решили, что женщина должна вернуть переплаченные ей казенные деньги, и отправились с таким исковым требованием в суд.

И несколько местных судебных инстанций - два суда - в подобном чиновничьем желании не нашли ничего противозаконного. Ввдова не смирилась с таким решением и дошла до Верховного суда.

В Верховном суде РФ изучили ситуацию и не согласились с коллегами, встав на сторону гражданки. Верховный суд объяснил, в чем были неправы местные суды и почему в аналогичных ситуациях с человека нельзя требовать возврата уже выплаченных денег.

В подобную историю, связанную с ошибками чиновников, могут попасть и другие граждане. "Поэтому сделанные Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда разъяснения норм закона, которые действуют в аналогичных случаях, полезны и важны...", - пишет "РГ".