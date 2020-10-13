В этом году кражи денег с банковских счетов выросли в 2 раза

13 октября. FINMARKET.RU - В России каждый пятый фактсвязан с хищением денежных средств с банковских счетов граждан. Так, в январе-августе количество краж с банковских счетов составило 107,2 тыс., что вдвое больше показателей такого же периода 2019 г.. Подобные инциденты стали в два и более раз чаще фиксировать в 35 субъектах, говорится в данных Генпрокуратуры, с которыми ознакомились "Известия"

Также за 8 месяцев 2020 года вдвое увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов. В абсолютном выражении их больше всего в Саратовской (2,2 тыс.) и Омской (1,7 тыс.) областях, следует из отчета. В материалах Генпрокуратуры не указывается, какой объем средств был украден мошенниками.

В ЦБ "Известиям" заявили о росте активности хакерских группировок в этом году. Но результативность атак напо сравнению с прошлым годом не увеличилась, отметили в пресс-службе. Там не ответили на вопрос об общей сумме ущерба, причиненного мошенниками клиентам банков и других финансовых сервисов.

Как отмечает регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в 4 раза. При этом в ЦБ заверили, что принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19.

В целом одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений приходится на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, констатировали в Генпрокуратуре. Из 318,4 тыс. фактов киберпреступлений больше половины совершено с помощью сети интернет, а 42% - средств мобильной связи.

Для кражи денег стали чаще применять банковскую тайну. На удалённой работе сотрудники финорганизаций не только продают персональные данные в DarkNet, но и сами недобросовестно используют их.

Как выяснили "Известия", чаще всего россияне обращаются с жалобами на телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками крупных банков, а именно Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и др. По данным источников в правоохранительных органах, только в Москве за 4-7 октября в полицию обратились около 10 граждан, которые стали жертвами подобных махинаций. В совокупности их потери равны почти 5 млн рублей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты советуют соблюдать правила цифровой гигиены, сохранять бдительность, использовать сложные и разные пароли.