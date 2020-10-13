На долговом рынке активизировались инвестбанки

13 октября. FINMARKET.RU - В 3-м квартале т.г., по данным агентства Dealogic, наблюдался рост активности инвестбанков на российском долговом рынке, пишет "Коммерсант" . В общем объеме размещений заметно явное перераспределение рынка в пользу российских банков, на внешнем рынке по-прежнему среди организаторов доминируют иностранные банки.

Согласно представленному агентством Dealogic рейтингу организаторов облигационных размещений российских эмитентов на внешнем и внутреннем рынке, в пятерку крупнейших вошло сразу 4 российских банка - "ВТБ Капитал" ($5,04 млрд), Газпромбанк ($4,9 млрд), Sberbank CIB ($2,4 млрд), Совкомбанк ($2,3 млрд) - и только один иностранный, JP Morgan ($1,9 млрд). Годом ранее помимо американского JP Morgan в рейтинг входил еще французский Societe Generale.

В 3-м квартале усиление роли локальных банков связано с высокой активностью эмитентов на внутреннем рынке. По оценкам , основанным на данных Dealogic, в 3-м квартале на российском рынке было размещено облигаций на сумму свыше $5 млрд, что на 16% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

А на внешнем рынке российские компании привлекли только $0,85 млрд против $3,4 млрд годом ранее.

Причина такого смещения интереса к внутреннему рынку - в снижении в этот период ключевой ставки ЦБ. Низкие ставки и высокая ликвидность на внутреннем рынке привлекли эмитентов из стран СНГ.

С начала года здесь провели размещения облигаций Минфины Белоруссии и Казахстана, белорусский ритейлер "Евроторг". "Размещение облигаций иностранных эмитентов это важная веха для международного рынка рубля - тест на признание рыночного регулирования России, а также способность российских банков организовывать реальные заимствования",- отмечает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

На внешнем рынке влияние российских банков заметно снизилось в этом году. Если за 3 квартала 2019 года на них приходилось две трети всего объема, то в этом году - менее половины. В первом полугодии 2019 года российский Минфин разместил четыре выпуска евробондов на сумму $6,4 млрд, организаторами которых выступили российские банки. В этом году еврооблигации в иностранной валюте размещали только корпорации и банки, которые предпочитают пользоваться услугами иностранных банков.