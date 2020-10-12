Потребители не потянут энергопроекты

12 октября. FINMARKET.RU - Промышленность просит правительство пересмотреть долгосрочные инвестиционныев энергетике из-за риска роста энергоцен выше инфляции вопреки поручению президента, пишет "Коммерсантъ". По сведениям газеты, "Сообщество потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей) в письме вице-премьеру Юрию Борисову с просьбой поручить профильным министерствам разработать предложения по ограничению темпов роста цены на электроэнергию прогнозным уровнем инфляции. Бизнес ссылается на недавний прогноз "Совета рынка", по которому одобрение проектов в полном объеме приведет к скачку цен свыше 9% при инфляции в 4%. Однако Владимир Путин, одобряя новые программы поддержки, поручил обеспечить рост цен не выше инфляции, отмечается в письме.

В одном из сценариев (пессимистичном), просчитанных "Советом рынка", отмечается, что резкий скачок цены произойдет в 2025–2032 годах, пик роста — на 9,4% — прогнозируется в 2026 году.

За семь лет потребители могут заплатить 911 млрд руб. за строительство новых АЭС, еще 655 млрд руб.— за строительство дополнительных мусоросжигающих ТЭС, 346 млрд руб.— за модернизацию генерации на Дальнем Востоке и 338 млрд руб.— за вторую программу поддержки ВИЭ.

Под угрозу могут попасть поддержка ВИЭ, модернизация ТЭС на Дальнем Востоке, строительство мусоросжигающих заводов и дажев электросети, предупреждают аналитики.