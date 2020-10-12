В РФ хотят ввести субсидии на аренду жилья для малоимущих

12 октября. FINMARKET.RU - Сегодня в России существует серьезная проблема с обеспечением социальным жильем нуждающихся граждан. Поскольку люди могут приватизировать такие квартиры, их количество постепенно сокращается, сказала "Известиям" председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева. При этом в регионах и муниципалитетах недостаточно средств для строительства нового социального жилья, подчеркнула зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Сегодня в стране есть более ста категорий граждан, которые имеют право на жилищную поддержку, отметила Разворотнева.

Поскольку фонд соцжилья ограничен, людям приходится ждать квартиры. Порой в очередях стоят десятилетиями, указал председатель Российского союза налогоплательщиков, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов. Самые большие очереди - у выезжающих из районов Крайнего Севера, в некоторых регионах срок ожидания может превышать 70 лет, добавил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Чтобы решить проблемы обеспечения нуждающихся жильем, комиссия Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам совместно с экспертами разработала законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части порядка предоставления помощи в помещениях социального фонда". Проект отправили заместителю председателя Совета Федерации Галине Кареловой "для его рассмотрения и возможности внесения в ГД". С копией документа ознакомились "Известия".

Законопроект предполагает появление в России субсидий на аренду жилья для малоимущих, имеющих право на жилищную поддержку. Их предлагается выплачивать, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете. Арендоватьпри этом можно в любом доме - необязательно по договорам социального найма. Для получения субсидий гражданам нужно будет обращаться в региональные службы социальной поддержки, уточнила Разворотнева.

"Проект вводит и понятие "предельной доли расходов семьи на наем помещения". Предполагается, что она будет дифференцированной - в зависимости от региона и доходов граждан там. Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 кв. м, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья, - рассказала она. На реализацию такой программы ежегодно потребуется около 400 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов, добавила Разворотнева.