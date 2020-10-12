Новый КоАП расширяет применение дисконта в штрафах

12 октября. FINMARKET.RU -новогорасширяет применение дисконта, когда в течение определенного срока можно заплатить только половину штрафа. Также планируется сократить применение административного ареста. Об этом заявил в интервью "Российской газете" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. Он сообщил: принято принципиальное решение: сохранить в новом КоАП прежние размеры штрафов. Более того, принятие новой редакции кодекса на время остановит возникшую в последние годы тенденцию увеличения штрафов за различные нарушения.

Как отметил Вяткин, сегодня во многих сферах деятельности проще заплатить штраф, чем исполнять требования законодательства. Но штрафовать можно бесконечно без всякого результата. Это девальвирует саму идею установления норм и правил, нормативного регулирования тех или иных отношений. Причем планируется ряд послаблений. "А в целом система должна не столько пугать, сколько мотивировать к законопослушному поведению", - почеркнул он.

"Например, - рассказал Вяткин, - предлагается ввести правило: если нарушение не является грубым и совершено впервые, то практически во всех случаях должно применяться предупреждение, либо освобождение от ответственности, либо снижение штрафов ниже низшего предела. При этом санкции для организаций малого и среднего бизнеса предлагаем приравнять к санкциям, предусмотренным для индивидуальных предпринимателей, то есть они будут заметно ниже".

Также вводится механизм замены штрафа на предупреждение при отсутствии отягчающих обстоятельств для всех субъектов. Появляется новый институт: освобождение от административного наказания в тех случаях, если исполнение штрафа может повлечь неустранение нарушений или не может быть исполнено. И если предприятие, выплатив штраф, не сможет исправить нарушения или совсем разорится, то суд сможет освободить такую организацию от наказания при условии исправления выявленного нарушения в строго установленный срок.

По словам Вяткина, если на устранение нарушений требуются средства, а их не останется после выплаты штрафа. В таком случае суд назначит срок на исправление, и если за этот срок нарушение не будет исправлено, тогда уже придется вернуться к вопросу наказания.

Также смягчаются подходы к применению такого наказания, как приостановление деятельности организации (в проекте КоАП - административный запрет деятельности). Предусматривается, что он сможет применяться только в исключительных случаях и на срок до 30 суток. Такие правила были внесены в проект в том числе по итогам проработки этих вопросов общественными организациями, представляющими бизнес.

"Кроме того лансируется распространить особый порядок уплаты штрафа, то есть так называемый дисконт, на тысячу составов, то есть практически на все правонарушения, кроме грубых, - говорит Вяткин.

Другое послабление: снижается количество статей, в которых предусмотрен административный арест. Предлагается сократить до 50 количество статей, в которых предусмотрен административный арест

"Для злостных неплательщиков административных штрафов мы предлагаем установить систему замены одного вида наказания на другой, например, не платишь штраф - получи обязательные работы. Это, - как отмечает Вяткин, - гораздо продуктивней".