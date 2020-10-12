Накопленная доплата к пенсии составит 1,3 тыс. руб.

12 октября. FINMARKET.RU - Первые массовые выплаты накопительных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) начнутся в России в 2022 году - вначале это будут женщины 1967 года рождения. "По нашим прогнозным расчетам, средний по стране размер пожизненной накопительной, которая будет им назначена в 2022 году, составит около 1,3 тыс. руб., или всего около 3% от утраченного среднего заработка", - сообщил "Независимой газете" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Константин Угрюмов.

Как пояснила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР), накопительная пенсия формируется у 76 млн человек. "На данный момент основные участники накопительной пенсионной системы - люди 1967 года рождения и моложе - еще даже не начали получать сформированные средства в массовом порядке", - уточнили в ведомстве.

Однако определенной категории граждан пенсионные накопления уже выплачиваются. "Есть мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002-го по 2004-й включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. Помимо этого, есть люди, которые досрочно выходят на пенсию и начинают раньше получать выплаты пенсионных накоплений, до 55 и 60 лет", - отметили в ПФР.

Угрюмов объяснил, почему выплаты настолько малы. Основная причина - введенный с 2014 года мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии, или так называемая заморозка.

Но есть и другие причины. "Если до 2016 года расчетный срок дожития пенсионера составлял 19 лет, то сегодня уже 22 года - а чем он выше, тем пропорционально ниже размер назначаемой пенсии", - добавил Угрюмов. Кроме того, признал он, на уровень накопительных пенсий повлияли и "недобросовестные действия отдельных новых собственников фондов, приведшие к убыткам". Наконец, за последние два десятилетия случилось несколько кризисов.

Как считает президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков, "необходимо комплексно повышать привлекательность программ негосударственного пенсионного обеспечения для граждан посредством расширения налоговых льгот, введения системы гарантирования взносов по аналогии с банковскими вкладами, а также расширять инвестиционные возможности фондов". АНПФ, по его словам, выступает за снятие моратория на формирование пенсионных накоплений, причем "для начала это можно сделать хотя бы частично, например вместо 6% разморозить 2%".