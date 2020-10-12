Минфин нашел способ привлекать людей к благоустройству

12 октября. FINMARKET.RU - Минфин намерен развивать практику инициативного бюджетирования, когда граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты, пишут "Ведомости"

Инициативное бюджетирование - один из самых эффективных механизмов привлечения граждан к распределению средств местных и региональных бюджетов для решения актуальных проблем. Впервые появилось еще в 1980-х гг. в Бразилии, а сейчас уже применяется в 1700 городах 40 стран мира. В России этот инструмент впервые применили в селах Ставропольского края в 2007 г. Чуть позже идею "народного бюджета", или "народных инициатив", поддержали "Единая Россия" и Объединенный народный фронт. В 2015 г. в России создан Центр инициативного бюджетирования на базе НИФИ Минфина. "Это позволило объединить разнообразные практики: "Народный бюджет", "Решаем вместе", "Проект поддержки местных инициатив", "Народные инициативы", запустить всероссийский мониторинг и централизованный статистический учет", - рассказал директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

Большинство субъектов Федерации сейчас использует методику, которая лежит в основе Программы поддержки местных инициатив. По ней граждане сами выдвигают проекты, которые они хотят реализовать, обсуждают их на общих собраниях, подтверждают готовность софинансировать проекты в том или ином объеме. После этого инициативная группа и муниципалитет доводят заявку до ума и направляют ее для участия в конкурсе. Региональная конкурсная комиссия по утвержденным критериям выбирает из всех поданных заявок проекты, которые получают региональное софинансирование вместе с финансированием со стороны граждан, юридических лиц и муниципалитетов.

По данным НИФИ Минфина, в 2019 г. наиболее востребованными оказались проекты дорожной инфраструктуры (15,1%), комплексного благоустройства общественных территорий (36,6%; в том числе дворов - 11,2%, мест массового отдыха - 10,7%, детских игровых площадок - 8%, объектов массового спорта - 6,7%), проекты в сфере образования (7,2%), водоснабжения (7,1%), уличного освещения (6%), в сфере культуры (6,7%), событийные проекты (0,4%). Кроме того, очень часто за счет инициативного бюджетирования решается проблема огораживания кладбищ.

Регионы вправе самостоятельно определять методики и создавать практики инициативного бюджетирования.