В потребкорзину добавят медиасервисы и антисептики

12 октября. FINMARKET.RU - В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом "Известиям" рассказал руководитель Росстата Павел Малков. При расчете индекса потребительских цен (ИПЦ) Росстат собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. При этом регулярно актуализируется и состав потребкорзины.

"Мы пересматриваем набор раз в год. Например, сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров", — сообщил "Известиям" Малков.

Причем часть услуг и товаров непосредственно связана с пандемией коронавируса, которая повысила их популярность. Так, Росстат рассматривает возможность внесения геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей в состав потребкорзины для расчета ИПЦ.

"Пандемия заставила нас всех обратить и более пристальное внимание на цифровые сервисы. И, кажется, актуальность таких услуг дальше будет только возрастать, поэтому в следующем году Росстат планирует начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов", — отметил Павел Малков.

Уже сейчас в составе корзины есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь.

Еще один «кандидат» на включение в потребкорзину своей возросшей популярностью также обязан ограничениям, связанным с коронавирусом. Это услуга проживания в хостеле. С одной стороны, из-за закрытия границ россиянам в этом году пришлось отдыхать на родине. С другой— перед правительством поставлена задача развития внутреннего туризма.

Общество не стоит на месте — происходит закономерный процесс замещения одних товаров другими, согласна и завкафедрой статистики РТУ МИРЭА Екатерина Дарда. "Все большая доля населения перестает пользоваться эфирным телевидением, отдавая предпочтение возможности посмотреть интересующие трансляции в интернете. Поэтому с методологической позиции данная замена товаров-представителей в корзине логична и неизбежна",— заявила Дарда.