Прорабатываются варианты возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров

9 октября. FINMARKET.RU - Заинтересованные стороны прорабатывают варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров, сообщили "Независимой газете" . в Минтруде. Речь идет о вариантах возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров – эта тема, в частности, обсуждалась на недавней встрече президента с руководителями фракций Госдумы.

Провести индексацию пенсий работающим пенсионерам можно начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила пресс-служба руководителя фракции партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

Во вторник, 6 октября, во время видеовстречи президента с руководителями фракций Госдумы, Миронов поднял вопрос об этой проблеме. "С 2015 года (пенсия) не индексируется для работающих пенсионеров. Это более 10 млн человек", – сказал он. И даже после принятия поправок к Конституции Минфин продолжает верстать бюджет на 2021 год без учета этой индексации.

На что Владимир Путин ответил, что "у правительства есть поручение поработать в этом направлении". "С точки зрения социальной справедливости нам есть еще над чем работать", – признал президент.

Надежду на возврат индексации пенсий работающим пенсионерам зародила подготовка поправок к Конституции. В начале этого года в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал закрепить в Конституции «принципы достойного пенсионного обеспечения». "Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", – пояснял глава государства.

Как сообщил "НГ" Миронов, "ежегодная компенсация работающим пенсионерам потребует около 480 млрд руб." Есть ли возможность найти средства на индексацию? "Из предлагаемых нами мер по пополнению бюджета только введение госмонополии на оборот спирта добавит в казну 500 млрд руб.", – добавил он.

«Бюджетный дефицит, слабость экономики, санкционные риски – все это существенно ограничивает объем финансовых ресурсов. После заморозки накопительной части с 2014 года мы де-факто живем в распределительной пенсионной системе:выплачиваются из текущих отчислений работников и трансфертов из федерального бюджета. Целью увеличения пенсионного возраста было снизить сумму трансферта, но опережающаяпенсий снова приведет к нарастанию разбалансировки бюджета ПФР, а это чревато новым повышением пенсионного возраста либо налоговых ставок», – пояснил «НГ» руководитель департамента Финансового университета при правительстве Константин Ордов. Хотя, как полагает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский, правительст