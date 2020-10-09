Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

9 октября. FINMARKET.RU -повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов России. Утверждены показатели средней рыночной стоимости "квадрата" общей площади на 4-й квартал, пишет "Российская газета" . Они используются при расчете социальных выплат из федерального бюджета на приобретение жилья.

Согласно данным Минстроя, за прошедшие 3 месяца стоимость метра незначительно упала только в одном регионе - в Якутии. Во всех остальных дальневосточных регионахсущественно подорожало, и рекордсменом квартала стала Сахалинская область, где средниеподскочили сразу на 7,4 тыс. руб. В прошлом квартале самые существенные колебания цен также были зафиксированы на Дальнем Востоке. Уже тогда жилье в Приморском крае, по оценке Минстроя, подорожало на 26%.

Как объясняет эксперт комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России Роман Альперович, на Дальнем Востоке сложилась уникальная ситуация, когда объем утвержденных ипотечных кредитов втрое превышает предложение строящегося жилья.

Повышение цен, по его словам, объясняется и ростом тарифов на транспортировку стройматериалов (до 15% в течение полугода), и особенно это ощутимо для Сахалина, где есть дефицит инертных материалов, говорит Альперович. Все это накладывается на сложности, связанные с переходом к проектному финансированию.

В остальных регионах лидером по повышению цен стала Москва - квадратный метр в столице подорожал более чем на 5 тыс. рублей - до 115,2 тыс. рублей. Это по-прежнему самое дорогое жилье в стране. Существенно выросли цены в Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе (примерно на 3 тыс.).

Звание региона с самым дешевым жильем теперь носит не Брянская область, как было в прошлом квартале, а Кабардино-Балкария, где метр оценивается в 31,1 тыс. рублей.

При этом норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в целом по России остался прежним - 48,634 тыс. рубля, так как его пересматривают лишь раз в полгода.