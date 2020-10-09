"Росатом" выходит на туристический рынок

9 октября. FINMARKET.RU - АО "Русатом инфраструктурные решения" (РИР; "дочка" "Росатома", развивающая технологии интернета вещей в городском хозяйстве) к 2030 году планирует запустить в 15 городах страны собственные туристические IT-системы, рассказал "Коммерсанту" представитель компании. Объем предполагаемых инвестиций не раскрывается. "Мы готовы вкладываться в инфраструктуру, в цифровизацию туристических сервисов одновременно с цифровизацией городской среды",- сказал представитель компании.

Источник "Коммерсанта" в госкорпорации говорит, что в течение десяти лет после запуска платформ "Росатом" хочет получить 2,5 млрд руб. выручки от проекта за счет интеграции и привлечения локальных участников рынка: турфирм, гостиниц и ресторанов.

Согласно презентации проекта, в каждом городе туристическая IT-система будет включать в себя три направления. Первое - это мобильное приложение под iOS и Android с картой достопримечательностей, экскурсионными маршрутами и модулем дополненной реальности: пользователь сможет наводить камеру смартфона, например, на исторические здания и увидеть, как они выглядели раньше. Второе - сеть туристических порталов городов с информацией о маршрутах экскурсий, гидах, исторических фактах и картой с местами притяжения туристов, в число которых войдут рестораны, кафе и гостиницы. Последнее направление - сеть уличных интерактивных экранов. На них будет выводиться та же информация, что и в приложении, плюс транспортная навигация. Система в перспективе должна работать на платформе "Умный город", которую РИР уже запустила в Сарове и готовит к запуску в других городах, связанных с атомной промышленностью.

Аналитики отмечают, что подобных агрегаторов на рынке уже достаточно, включая запущенный летом в Москве государственный Russpass, и на этом фоне у проекта "Росатома" нет особых преимуществ. Однако он может стать базой для внедрения более масштабного замысла госкорпорации, "умных городов", которые потребуют существенных трат от муниципалитетов.