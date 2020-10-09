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09 октября 2020 года 09:00
Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов
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Сергей Савостьянов/ТАСС
9 октября. FINMARKET.RU - Минтруд России намерен несколько изменить подход к поддержке занятости среди инвалидов. Соответствующий проект поправок к законам "О занятости населения в РФ" и "О социальной защите инвалидов в РФ" опубликован на портале regulation.gov.ru. Сейчас трудоустройство инвалидов в России в основном происходит при помощи механизма квотирования рабочих мест для них, напоминает "Коммерсант". Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) такая квота составляет 2-4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) - в пределах 3%. Главной проблемой нынешнего механизма поддержки занятости в Минтруде считают "невысокую ответственность работодателей", которая приводит к формальному исполнению требований закона и появлению на рынке труда рабочих мест, заведомо неподходящих для инвалидов. По данным Генпрокуратуры, которые приводит в пояснении к поправкам Минтруд, чаще всего компании нарушают трудовые права инвалидов, игнорируя требование создавать рабочие места и уведомлять о них службы занятости, а также отказывая соискателям. Минтруд предлагает скорректировать требования к работодателям. Если раньше для выполнения нормы о квотах компании было достаточно создать рабочие места и заявить о них в службу занятости, то теперь предлагается обязать работодателей еще и трудоустроить на эти позиции инвалидов. Сделать это надо будет в течение 6 месяцев после создания рабочего места. Не выполнившие это требование не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Также им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб.- для организаций.
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Ключевые слова: РФ, инвалиды, трудоустройство, Минтруд
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