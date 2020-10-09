Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов

9 октября. FINMARKET.RU -России намерен несколько изменить подход к поддержке занятости среди инвалидов. Соответствующий проект поправок к законам "О занятости населения в РФ" и "О социальной защите инвалидов в РФ" опубликован на портале regulation.gov.ru.

Сейчасинвалидов в России в основном происходит при помощи механизма квотирования рабочих мест для них, напоминает "Коммерсант" . Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) такая квота составляет 2-4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) - в пределах 3%.

Главной проблемой нынешнего механизма поддержки занятости в Минтруде считают "невысокую ответственность работодателей", которая приводит к формальному исполнению требований закона и появлению на рынке труда рабочих мест, заведомо неподходящих для инвалидов.

По данным Генпрокуратуры, которые приводит в пояснении к поправкам Минтруд, чаще всего компании нарушают трудовые права инвалидов, игнорируя требование создавать рабочие места и уведомлять о них службы занятости, а также отказывая соискателям.

Минтруд предлагает скорректировать требования к работодателям. Если раньше для выполнения нормы о квотах компании было достаточно создать рабочие места и заявить о них в службу занятости, то теперь предлагается обязать работодателей еще и трудоустроить на эти позиции инвалидов. Сделать это надо будет в течение 6 месяцев после создания рабочего места. Не выполнившие это требование не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Также им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб.- для организаций.