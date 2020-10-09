Оплату по биометрии запустят до конца года

9 октября. FINMARKET.RU - Поправки в закон, которые увеличивают число сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных, с высокой степенью вероятности будут приняты до конца 2020 года. Об этом "Известиям" заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В первом чтении законопроект одобрили в июле 2019 года, а затем его рассмотрение было заморожено. Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Расширить функционал действия биометрии можно будет сразу после принятия закона. По другим же позициям, например - в части уточнения правил хранения и обработки данных, кредитным организациям и Ростелекому (выступает оператором ЕБС) будет дано время на приведение систем в соответствие, пояснил Аксаков. Он уточнил, в частности, что в новой версии закона пропишут требования к любой собираемой биометрии, в том числе - во внутренние базы банков.

В Ростелекоме рассчитывают на принятие законопроекта до конца 2020 года, сообщили "Известиям" в компании. Тогда банки смогут полномасштабно внедрять биометрический эквайринг. Промышленный запуск оплаты по лицу через ЕБС готовится в гипермаркетах "Лента" (эквайером выступает ВТБ), а также в сети кофеен Coffee Bean, заявили в Ростелекоме.

В ВТБ "Известиям" подтвердили, что проводят эксперимент по оплате лицом в отдельных магазинах сети "Лента". Для полноценного запуска на всех клиентов необходимы изменения в законодательство, которые ожидаются в ноябре, подчеркнули в банке.

К пилотным проектам по биометрическому эквайрингу также готовятся Россельхозбанк и "Дом.РФ", рассказали "Известиям" их представители, однако партнеров кредитные организации не назвали. В Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") рассматривают внедрение биометрического эквайринга. В "Макдоналдсе" "Известиям" заявили, что постоянно работают над инновациями и рассматривают разные варианты улучшения клиентского опыта.

Для того чтобы провести оплату по лицу, клиенту нужно сдать данные в ЕБС. По последней информации, в единой системе хранится около 150 тыс. слепков. При этом банки отдельно собирают образцы лица и голоса в собственные базы.