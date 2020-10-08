Россияне перестали бояться кризиса

8 октября. FINMARKET.RU - Госстатистика зафиксировала небольшой рост потребительской уверенности россиян. В целом он связан не с увеличением числа оптимистично настроенных граждан, а с уменьшением числа пессимистов и ростом количества тех, кто оценивает будущее нейтрально.

Однако, пишут "Ведомости", позитивные данные Росстата оказались полной неожиданностью для аналитиков. До этого, напоминает газета, в сентябре о снижении потребительской активности и потребительских настроений говорили и чиновники, и экономисты. Так, в информационно-аналитическом комментарии ЦБ по экономике отмечалось, что восстановление потребительской активности в августе существенно замедлилось, а в сентябре она вошла в стагнацию на фоне исчерпания эффектов отложенного спроса. В бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" экономисты Центра развития ВШЭ подчеркивали: в августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса – потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%. По последним данным Сбербанка, расходы домохозяйств в июле – сентябре демонстрировали околонулевую динамику по сравнению с прошлым годом, однако в конце сентября – начале октября стали снижаться.

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов считает, что люди свыклись с кризисной ситуацией и уже не обращают внимания на пессимистичные прогнозы. "У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание, – объясняет он. – Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло".

По мнению Строганова, в связи с нестабильностью ситуации россияне сейчас в основном придерживаются консервативной модели потребления и этот тренд сохранится как минимум до конца года. "Однако, как показывает опыт, при достаточно небольших изменениях в положительную сторону потребители сразу перестраиваются на модель больших трат и более частого потребления благ", – подчеркивает эксперт., цитируемый "Ведомостями".

"Существенное улучшение в III квартале потребительских настроений – еще не повод для большой радости. Здесь виден эффект подавленного настроения во II квартале и достаточно быстрого выхода из первой волны коронавируса и связанных с ней ограничений, – считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. – Скорее всего, в ближайшее время индекс потребительской уверенности будет стабильным". При этом экономист отмечает, что наибольший прирост потребительских настроений зафиксирован среди самой платежеспособной группы россиян среднего возраста. "Это дает надежду на то, что приобретение товаров, услуг будет расти в ближайшее время", – считает экономист.