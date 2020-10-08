При еще одной самоизоляции могут обанкротиться 70% МСБ

8 октября. FINMARKET.RU - Из-за отсутствия сегодня этих тормозов новая волна заболеваемости скорее всего будет значительно более сильной. Более сильным может оказаться и удар по тем секторам экономики, которые работают на внутренний рынок. Малый и средний бизнес (МСБ) уже фиксирует сокращение выручки. Предприниматели опасаются, что в случае повторения весеннего сценария с рынка уйдет до 70% малого и среднего бизнеса, пишет "Независимая газета".

Выручка малого и среднего бизнеса в России на прошлой неделе сразу упала на 14% по сравнению с предыдущей неделей (21–27 сентября), подсчитали в компании "Эвотор", которая занимается отслеживанием оборота онлайн-касс. Свои выводы "Эвотор" основывает на анализе данных 650 тыс. онлайн-касс в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.

Как отмечается в исследовании организации, на которую ссылается "НГ", падение выручки наблюдалось в большинстве сегментов торговли и сферы услуг. При этом сильнее всего просела выручка химчисток – на 32%, кафе и ресторанов – на 20%, магазинов обуви – на 20%, парфюмерии – на 19%, одежды – на 16%. Выручка на прошлой неделе упала в большинстве российских регионов.

В компании практически тотальное снижение выручки связывают с изменением покупательского поведения на фоне роста статистики по заболеваемости COVID-19 в России.

Согласно индексу посещаемости торговых центров (Shopping Index), который рассчитывает компания Watcom, к 36-й неделе этого года (то есть начало сентября) ведущие торговые центры России отыграли 85% трафика, утраченного ими во время изоляции мая-июня. Однако уже к 39-й неделе (конец сентября) появились первые признаки того, что трафик снова падает, поскольку уровень заражения коронавирусом начал стремительно расти, указывают в компании.

Есть и другие признаки ухудшения ситуации, пишет "НГ". Так, потребление электроэнергии в энергосистемес 30 марта, то есть с начала нерабочего периода из-за пандемии, упало на 3,8% в годовом выражении. Туманные перспективы восстановления на фоне рекордного роста заболеваемости уже заставляют многие компании пересматривать свои планы.

"В настоящее время мы действительно наблюдаем начало второй волны снижения экономической активности, падения оборотов и прибыли предприятий разных секторов", – признает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, цитируемый "НГ". По его словам, наиболее пострадавшими направлениями снова станут общепит, сфера развлечений, сфера услуг, фитнес. "Если новые ограничения для работы направлений будут такими же, как и весной, по итогам года могут не выжить до 70% фитнес-клубов (у них слишком высокая доля заемных средств в оборотах и большие постоянные затраты на содержание помещений), примерно 30% кинотеатров и до 25% торговых центров", – рассуждает он. В свою очередь, вырастут, как и в первую волну пандемии, онлайн-продажи, а также розничные продажи продуктов питания, не исключает Павел Сигал.

При этом он сомневается, что власти пойдут на тотальное закрытие городов и регионов.

Очередное закрытие может окончательно добить до 77% предприятий малого бизнеса, отмечает гендиректор "Химия Синтез" Олег Бурлак. Не исключено, что вторая волна принесет бизнесу даже больше проблем, чем первая, говорит старший аналитик аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

"При сокращении потребительского потока бизнес небольшого формата будет "резать" издержки и работу без сомнений и промедления – многие слишком хорошо помнят, чем в последний раз обернулось наблюдение за происходящим. В этот раз экономику вряд ли сможет вытянуть сельское хозяйство – сезон почти закончен. Победителей во второй волне не будет", – подчеркивает аналитик. При этом Бодрова не исключает, что регионы начнут "закрываться" в ручном режиме.