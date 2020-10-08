Гражданам упростят получение от банков компенсации за нарушения

8 октября. FINMARKET.RU - Правительство России внесло в Госдуму, упрощающий гражданам процедуру получения компенсаций с финансовых организаций.

По данным Банка России, кредит в банке или микрофинансовой организации имеют 42 млн человек. Однако, иногдахитрят и навешивают на человека дополнительные расходы. У человека в таком случае есть право защищаться. Причем защита будет упрощена, пишет "Российская газета"

Для этого была создана служба финансового уполномоченного. С будущего года она будет рассматривать в досудебном порядке жалобы граждан на банки. А сейчас правительство России направило на рассмотрение депутатам законопроект, согласно которому уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг сможет по электронным каналам направлять свои решения судебным приставам.

"Функции финансового омбудсмена - досудебное урегулирование споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями в тех случаях, когда претензии возникли у потребителя", - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Уполномоченный вправе разбирать споры на сумму до 500 тысяч рублей, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Решение финансового омбудсмена будет обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде. Для гражданина подобный порядок означает сокращение судебных расходов и временных издержек. Принятие и рассмотрение обращений потребителей осуществляется финансовым уполномоченным бесплатно. Срок рассмотрения обращения регламентирован законом и составляет 15 рабочих дней".

Он подчеркнул, что судебные механизмы защиты для человека также остаются доступны, но после рассмотрения дела финансовым омбудсменом. Так, с 1 января 2020 года служба финансового омбудсмена разбирает претензии к микрофинансовым организациям, а с будущего года люди начнут жаловаться уполномоченному и на банки.

Отношения человека с банком попадают под действие законодательства о защите прав потребителей. Поэтому, если банк отказался добровольно исправлять нарушение, человек вправе взыскать с банка в свою пользу еще и штраф: половину причитающейся суммы.