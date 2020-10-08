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08 октября 2020 года 09:17
Минстрой не пускает мусор в канализацию
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - По поручению правительства РФ Минстрой проанализировал идею снижения объема твердых коммунальных отходов, ежедневно отправляемых на свалки, установкой диспоузеров в каждую квартиру. В ведомстве считают такой путь нецелесообразным: внедрение бытовых измельчителей приведет к существенному росту капиталовложений на реконструкцию ЖКХ, а также к повышению затрат граждан на жилищно-коммунальные услуги, пишет "Коммерсантъ". Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что установка такого оборудования в домах позволит сократить количество отходов в Москве на 2 млн тонн в год, а столичным властям — сэкономить на вывозе мусора полмиллиарда рублей в год. Диспоузеры — приборы, которые подключают к системе водоотведения. Они измельчают пищевые остатки до состояния, когда их можно безопасно смыть в канализацию. Столичные власти смогут сэкономить полмиллиарда рублей в год только на вывозе мусора, говорит директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. "Измельчение отходов не связано с вредными выбросами и существенно снижает влажность вывозимого мусора, что особенно актуально для России", - заявил он “Ъ”
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