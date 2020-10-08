Каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов

8 октября. FINMARKET.RU - К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%), пишут "Известия", приводящие данные из опроса Нh.ru, подготовленного для издания. Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло почти в половине (47%) российских компаний.

Эксперты отмечают, что в последнюю неделю наблюдается негативная тенденция и с количеством открытых вакансий. Поэтому дальнейший рост безработицы (а сейчас не у дел остались уже более 4 млн человек) исключать нельзя. Финансовое состояние компаний ухудшается из-за перевода сотрудников на дистанционную работу. Многие себе это позволить просто не могут и отправляют работников в неоплачиваемые отпуска.

"На рынке труда прошедшие сокращения отразились в виде значительного снижения открытых вакансий в апреле–мае, когда было 12 человек на место. Восстанавливаться ситуация стала только к середине июня, а конкуренция соискателей по вакансиям сократилась в два раза, — рассказал "Известиям" руководитель пресс-службы компании hh.ru Александр Джабаров. — По резюме динамика остановилась в августе — прирост всего 2%. Снижение резюме в мае было связано с тем, что люди предпочли не искать в этот период работу и переждать. Они понимали, что, кроме удаленки, ни на что больше не устроятся".

По его словам, если вторая волна коронавируса будет такой же жесткой, как и первая, то ситуация на рынке труда станет очень сложной и опять пройдет череда увольнений.

"До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним", — пояснил Александр Джабаров.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров. Он заявил, что в октябре показатели по открытым вакансиям вновь пошли вниз.

"На пике пандемии активность работодателей падала на 60%. Это очень высокий показатель, можно сказать, что набор персонала практически остановился. Ожидалось, что восстанавливаться всё будет очень долго. Однако к концу августа показатели достигли докризисных, а в первые две-три недели сентября даже повысились на 7%. Но сейчас есть опасения, что мы вновь уйдем в минус относительно докризисной ситуации", — сказал "«Известиям"» эксперт.

По словам директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, рынок труда сейчас находится в тревожном состоянии из-за новых карантинных мер.

"Есть опасения, что опять произойдет застой, когда многие предприятия не будут работать, и деятельность придется вести в ограниченном варианте, не получая прибыли на содержание работников. Пока нас успокаивают, говорят, что не будет повторения ограничений. А верить в то, что такого не произойдет, видя показатели заболеваемости, как-то не получается", — пояснила Любовь Храпылина.

В январе 2020 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составлял 4,7%, а количество незанятых 3,5 млн человек. По состоянию на август эти показатели выросли до 6,4% или 4,8 млн человек, сообщили «Известиям» в Минтруде. По профессиям больше всего среди нетрудоустроенных граждан, которые трудятся в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, транспортной отрасли, а также не имеющих квалификации.