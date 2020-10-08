Правительство планирует существенно изменить систему ОМС

8 октября. FINMARKET.RU - Правительство планирует существенно изменить систему обязательного медстрахования — в Госдуму внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду(ФФОМС), сообщает "Коммерсантъ". Также страховым компаниям вдвое сокращают нормативы расходов на ведение дел (РВД) в системе, что сэкономит бюджету фонда до 6,8 млрд руб. Компании и объединения пациентов с инициативой не согласны — о ее негативных последствиях Всероссийский союз страховщиков (ВСС) написал в обращении к Владимиру Путину. В Минздраве, напротив, считают, что страховым компаниям проект не помешает, а пациентам поможет получить более качественную помощь.

По сведениям “Ъ”, описывая в обращении к президенту последствия "возврата к сметно-распределительной системе", страховое лобби прогнозирует угрозы финансовой устойчивости страховщиков и частных клиник в ОМС, "непоправимый урон инвестклимату отрасли", снижение качества и доступности медпомощи, а также риски бюрократизации и коррупции в медицине и рост социальной напряженности в регионах. Также глава ВСС напоминает— по результатам экспертиз страховщики ежегодно возвращают в бюджет не менее 12 млрд руб. "Данный законопроект — потенциально коррупциогенен. В случае его принятия нетрудно предсказать рост случаев навязывания пациентам платных услуг — от оказания медицинской помощи до платного юридического разрешения споров с медиками",— добавляет вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.