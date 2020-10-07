Без программы господдержки ставки по ипотеке поднимутся к 8%

7 октября. FINMARKET.RU - Совсем скоро истекает срок действия программы ипотеки с господдержкой. Будет ли все-таки она продлена и на каких условиях, а если не будет, что какова будет динамика ипотечных ставок рассказал в на "деловом завтраке" в "Российской газете" министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"По нашей оценке, если программа не будет продлена, то мы будем где-то в районе 8% работать.зависит не только от господдержки - очень сильно влияют реальные доходы граждан, макроэкономическая ситуация. Если мы будем двигаться по тому сценарию, который сегодня, то это будет где-то в районе 8-8,2% годовых", - сказал глава Минстроя

Но, как заметил Якушев, дискуссия по этому поводу не завершена. "Мы продолжаем консультации с министерством финансов и с Центральным банком. Договоренность была следующая: программа работает до ноября. 1 ноября мы оцениваем, что мы получили, какое количество кредитов выдано, насколько мы простимулировали рынок. И самое главное - какую оценку сами граждане дают этой программе. И после этого на площадке правительства будет дальнейшее обсуждение программы с выработанными предложениями", - сообщил глава Минстроя.

Также, по его словам, не стоит опасаться, что из-за стимулирования спроса с помощью льготной ипотеки и при падении количества новых проектов будет так называемый перегрев рынк. Не ожидает министр и кризиса на рынке новостроек.

"Кризиса мы точно не боимся, - заявил Якушев. - Набор инструментов, которые присутствуют в федеральном проекте "Жилье", должен простимулировать и спрос, и предложение. Причем предложение должно быть достаточным и в многоквартирных домах, и в индивидуальном жилищном строительстве, в период пандемии сильно подрос спрос на загородную недвижимость"

По приведенным Якушевым данным, сегодня в стройке находится порядка 100 млн квадратных метров жилья. "За август-сентябрь мы видим, что количество вновь начатых проектов растет по сравнению с предыдущим периодом", - заметил он.