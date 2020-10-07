ВБ считает спорной щедрость поддержки Россией малого бизнеса в кризис

7 октября. FINMARKET.RU - Всемирный банк (ВБ) в докладе о влиянии пандемии на малые и средние предприятия (МСП) указывает на риски долговой политики РФ по наращиванию госзаймов для финансирования дефицита бюджета — и, в частности, ради поддержки малого бизнеса. Аналитикив рабочем докладе "Малые и средние предприятия во время пандемии: влияние, реакция и роль финансирования развития" сравнили влияние «коронакризиса» на малые и крупные предприятия в одинаковых секторах на основе опросов предприятий в 13 странах, в том числе в России, Грузии, Молдавии, на Кипре, пишет "Коммерсант" . В целом выводы авторов повторяют наблюдения о том, что МСП более уязвимы по сравнению с крупными компаниями.

За последние несколько месяцев в 124 странах было принято более 1,1 тыс. мер поддержки МСП в ответ на COVID-19, при этом Всемирный банк группирует их по восьми направлениям: налоги, льготное кредитование, иное финансирование, поддержка спроса и занятости, консультационная поддержка и пр. Авторы доклада указывают, что поддержка МСП должна быть направлена не только на решение краткосрочных проблем, но и долгосрочных — цифровизацией сектора и внедрением инноваций.

Актуальность разработки точечных программ поддержки МСП авторы косвенно подчеркивают ограниченными возможностями правительств, в том числе финансовыми и фискальными. Так, среди стран с действующими мерами поддержки 40% относятся к странам с высокими доходами, еще треть — с доходами выше среднего. При этом многие страны с низкими доходами не предлагают никакой поддержки (78%). Механизмы поддержки также значительно варьируются.

Одновременно страны могут испытывать сложности с привлечением дополнительных долгов для финансирования программ поддержки: речь идет о странах с высоким уровнем государственного и корпоративного долга. "Страны, в которых выполняются оба этих условия, подвергаются наибольшему риску быстрого экономического спада в результате шока и, следовательно, больше нуждаются во внешней помощи",— указывают аналитики ВБ. К таким наряду с Турцией, Нигерией, Пакистаном и пр. относится и, следует из доклада.