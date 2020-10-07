Банки готовы ко второй волне коронакризиса

7 октября. FINMARKET.RU - Банковская система готовится принять удар второй волны коронакризиса, усвоив уроки прошедшей весны. "Российский банковский сектор благодаря усилиям Банка России подошел к текущему кризису в хорошей форме в отличие от кризиса в 2014–2015 гг., – считает Ирина Носова, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. – Примерами могут служить и макропруденциальный буфер, и относительно высокая достаточность капитала. В худшем из сценариев при прочих равных условиях достаточность капитала может снизиться до уровня чуть больше 10%. При минимуме 8% это достаточно неплохо".

По словам Носовой, 86% опрошенных АКРА в августе кредитных организаций использовали предложенные ЦБ послабления, а около 70% воспользовались послаблением, касающимся непризнания реструктурированными тех ссуд, условия которых были изменены в целях досоздания резервов. По ее мнению, это свидетельствует о том, что российскиенуждаются в продлении, а возможно, и в расширении мер государственной поддержки, так как мы уже переживаем вторую волну кризиса, пишут "Ведомости"

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков также убежден, что вторая волна кризиса уже наступает, однако есть основания ждать, что на этот раз страна обойдется без локдауна. "Скорее всего, будет выбрана шведская модель, которая не оптимальна с точки зрения здравоохранения, но позволяет не вводить экономику в локдаун", – пояснил Солодков. Но даже если локдаун произойдет, эксперт убежден, что банки его переживут, так как усвоили урок самоизоляции лучше других отраслей.

Между тем, отмечая ухудшение эпидемиологической ситуации, банки уже начали корректировать работу офисов, переводя большую часть сотрудников на удаленку. Если на прошлой неделе, по словам президента – председателя правления ПАО "Банк "ФК Открытие" Михаила Задорнова, в штаб-квартире компании в офисе работало 40–50% сотрудников, то на этой неделе на удаленку уйдет уже две трети. "Ни банки, ни страховые компании в этом году свои коллективы не сокращали. Спрос позволил сохранить рабочие места в текущем году", – утверждает Задорнов. По его оценке, реальный сценарий прохождения коронакризиса оказался намного лучше прогнозов, которые делали банкиры. "Российская экономика не так сильно просела во 2-м квартале, как американская и европейская".

Пока не видят системной угрозы для банков и другие эксперты. Оптимальным сроком для окончательного восстановления экономики эксперты пока склонны называть 2-м квартал 2021 г. Такой прогноз участники рынка делают с оговоркой, что не только регуляторным структурам, но и местным органам хватит накопленных в первую волну опыта и усилий, чтобы пройти осеннее обострение.