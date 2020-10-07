Процесс взыскания станет более прозрачным для граждан

7 октября. FINMARKET.RU - Работа над поправками к закону (230-ФЗ) о защите прав и интересов должников при возврате просрочки вышла на финишную прямую. Поправки к можно считать, пожалуй, одними из самых ожидаемых на рынке потребкредитования, пишут "Известия" . Деятельность коллекторов и служб взыскания банков и микрофинансовых организаций (МФО), вызывают многочисленные нарекания со стороны должников. Норматив должен устранить эту проблему. В последнем варианте, который был доработан с учетом заседания подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе, содержатся нормы, ужесточающие надзор и регулирование деятельности взыскателей.

Прежде всего, в новом документе удалось сохранить принципиальный момент, который содержался в предыдущем варианте (внесен в правительство в июле) - о том, что регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО. Именно этот пункт вызывал максимальное сопротивление со стороны участников рынка. Однако, как следует из текста документа, органам исполнительной власти удалось отстоять свою позицию, хотя и ходили разговоры, что это принципиальное изменение может исчезнуть из окончательного варианта проекта.

Это означает, что в части этой деятельности банки и МФО будут регулироваться уполномоченным органом Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Как пояснили "Известиям" в пресс-службе Минюста (разработчик законопроекта), документом предполагается, что для взаимодействия с должниками ("личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи") эти организации обязаны иметь соответствующее оборудование и программное обеспечение. Кроме того, им придется осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение двух лет.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, с принятием поправок в 230-ФЗ появится прозрачная система и единый контроль как профессиональных коллекторов, так и финансовых организаций.

Кроме того, различные виды взаимодействия будут учитываться при расчете лимита взаимодействия взыскателя и гражданина. Для взыскателей такой подход может обернуться существенными санкциями. Например, руководители ФССП могут запретить организации использовать одно или нескольких видов личного взаимодействия, но - не более, чем на 60 дней.

Также проектом существенно облегчен отказ от взаимодействия. Должник может направить его не только через нотариуса или заказным письмом, но и с адреса электронной почты, которая указана в документах. Со следующего рабочего дня взыскатель должен прекратить общение с должником.

Изменяется и порядок использования персональных данных и данных по сумме просрочки. Согласие должника на их передачу третьим лицам можно будет получить при заключении договора. Отозвать его можно тоже по электронной почте, но с ранее указанных адресов. Важное изменение для молодежи - сообщать конфиденциальную информацию запрещено будет не только по месту работы, но и учебы. При этом третье лицо, которое разгласит информацию, придется возмещать не только убытки, но и моральный вред.

В пресс-службе регулятора "Известиям" заявили, что Банк России поддерживает усиление контрольно-надзорных функций в области взыскания просроченной задолженности.