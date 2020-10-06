Дефляция в сентябре в РФ составила 0,1%

В России в сентябре цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Аналитики ожидали нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,7%

6 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2020 года потребительские цены в РФ снизились на 0,1% после нулевого изменения в августе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-сентябре цены выросли на 2,9%. Последний раз дефляция за месяц была отмечена в сентябре 2019 года.

В сентябре 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2%, с начала года рост цен составил 2,3%.

Годоваяв сентябре текущего года ускорилась до 3,7% после 3,6% в августе.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,4%, плодоовощная продукция стала дешевле на 6,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги подешевели на 0,4%.

В 27 субъектах Российской Федерации наблюдалось снижение уровня потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Забайкальском крае - на 0,6%. Основная причина - снижение цен на услуги пассажирского транспорта.

Одновременно с этим в 12 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Кемеровской области - на 0,7%, в связи с ростом цен на коммунальные услуги.

В Москве цены снизились за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 2,5% и 2,7% соответственно).

Аналитики в сентябре ожидали нулевую инфляцию, что означало бы ускорение годовой инфляции до 3,7-3,8% (в прошлом году в сентябре дефляция составила 0,2%).

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год по сравнению с опросом месячной давности несколько вырос на фоне произошедшего ослабления рубля и равняется 3,9% (3,8% по опросу месяц назад), на 2021 год до 3,6% с 3,7%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,7-4,2%) и на 2021 год (3,5-4,0%).

В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 16,2%, картофель - на 14,1%, яблоки - на 13,7%, капуста белокочанная - на 11,7%, виноград - на 10,6%, лук - на 10,4%, свёкла - на 6,2%. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры - на 5,7%, огурцы - на 1,8%, бананы - на 1,0%.

Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех субъектах Российской Федерации, кроме Еврейской автономной области (рост на 1,7%), Приморского и Хабаровского краев (не изменились). В 38 субъектах РФ снижение цен составило 6,5% и более, в том числе в Курской области - 13,1%, Пермском крае - 10,5%, Нижегородской области - 10,3%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 1,2%, мясо кур - на 1,1%, кальмары мороженые и рис - на 0,8%, какао - на 0,6%, мясо индейки - на 0,5%, свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,4%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 0,3%.

Увеличение цен на сахар-песок на 8,0% и более отмечалось в 34 субъектах РФ. Прирост цен на масло подсолнечное на 3,0% и более отмечен в 32 субъектах РФ.

Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров увеличились цены: на икру лососевых рыб отечественную - на 2,4%, рыбу мороженую неразделанную - на 1,2%, сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, консервы овощные, печенье, кофе в зернах и молотый, соки фруктовые, сухие супы в пакетах - на 0,6-1,0%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за сентябрь текущего года выросли на 0,1%, за 9 месяцев - на 3,3%.

Цены на бензин в прошлом месяце увеличились на 0,1%. С начала года рост составил 2,2%.