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06 октября 2020 года 19:00
Дефляция в сентябре в РФ составила 0,1%
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YAY\ТАСС
В России в сентябре цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Аналитики ожидали нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,7%
6 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2020 года потребительские цены в РФ снизились на 0,1% после нулевого изменения в августе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-сентябре цены выросли на 2,9%. Последний раз дефляция за месяц была отмечена в сентябре 2019 года. В сентябре 2019 года была зафиксирована дефляция в 0,2%, с начала года рост цен составил 2,3%. Годовая инфляция в сентябре текущего года ускорилась до 3,7% после 3,6% в августе. Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,4%, плодоовощная продукция стала дешевле на 6,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги подешевели на 0,4%. В 27 субъектах Российской Федерации наблюдалось снижение уровня потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Забайкальском крае - на 0,6%. Основная причина - снижение цен на услуги пассажирского транспорта. Одновременно с этим в 12 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Кемеровской области - на 0,7%, в связи с ростом цен на коммунальные услуги. В Москве цены снизились за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге - на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 2,5% и 2,7% соответственно). Аналитики ожидали нулевую инфляцию Аналитики в сентябре ожидали нулевую инфляцию, что означало бы ускорение годовой инфляции до 3,7-3,8% (в прошлом году в сентябре дефляция составила 0,2%). Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год по сравнению с опросом месячной давности несколько вырос на фоне произошедшего ослабления рубля и равняется 3,9% (3,8% по опросу месяц назад), на 2021 год до 3,6% с 3,7%. Консенсус укладывается в интервальный прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год (3,7-4,2%) и на 2021 год (3,5-4,0%). Морковь подешевела на 16,2%, картофель - на 14,1% В сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, морковь подешевела на 16,2%, картофель - на 14,1%, яблоки - на 13,7%, капуста белокочанная - на 11,7%, виноград - на 10,6%, лук - на 10,4%, свёкла - на 6,2%. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры - на 5,7%, огурцы - на 1,8%, бананы - на 1,0%. Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех субъектах Российской Федерации, кроме Еврейской автономной области (рост на 1,7%), Приморского и Хабаровского краев (не изменились). В 38 субъектах РФ снижение цен составило 6,5% и более, в том числе в Курской области - 13,1%, Пермском крае - 10,5%, Нижегородской области - 10,3%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели: пшено - на 1,2%, мясо кур - на 1,1%, кальмары мороженые и рис - на 0,8%, какао - на 0,6%, мясо индейки - на 0,5%, свинина (кроме бескостного мяса) - на 0,4%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 0,3%. Увеличение цен на сахар-песок на 8,0% и более отмечалось в 34 субъектах РФ. Прирост цен на масло подсолнечное на 3,0% и более отмечен в 32 субъектах РФ. Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров увеличились цены: на икру лососевых рыб отечественную - на 2,4%, рыбу мороженую неразделанную - на 1,2%, сосиски, сардельки, мясокопчености, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, горох и фасоль, кетчуп, консервы овощные, печенье, кофе в зернах и молотый, соки фруктовые, сухие супы в пакетах - на 0,6-1,0%. Тарифы на ЖКХ выросли на 0,1% Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за сентябрь текущего года выросли на 0,1%, за 9 месяцев - на 3,3%. Цены на бензин в прошлом месяце увеличились на 0,1%. С начала года рост составил 2,2%.
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