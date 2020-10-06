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06 октября 2020 года 09:37

Аттестация по промбезопасности откладывается еще на 9 месяцев

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DPA/TACC
DPA/TACC
6 октября. FINMARKET.RU - Промышленные предприятия могут получить отсрочку по обязательной аттестации в области промышленной безопасности до 1 июля 2021 года, сообщили "Российской газете" в Ростехнадзоре. Мораторий на обязательную аттестацию, веденный ранее из-за пандемии, закончился 1 октября.

Мораторий вводили в апреле как временную меру, призванную сократить число очных контактов при проведении аттестации. Теперь организации должны вернуться к нормальному режиму проверки компетентности их работников. Но с учетом роста заболеваемости Ростехнадзор предложил своего рода "переходный период", в течение которого очередная аттестация будет проводиться в добровольном порядке. "Организации смогут сами выбрать время ее проведения с учетом обстановки в конкретной местности", - сообщили в Ростехнадзоре. Вместе с Минэкономразвития ведомство подготовило и внесло в правительство проект постановления об этом.

Организациям, у которых закончилось действие предыдущей аттестации, не стоит сейчас предпринимать поспешных действий. Как отмечают в Ростехнадзоре, какого-то специального "ускоренного" порядка прохождения аттестации не предполагается, в нем нет нужды.

Ранее руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин отмечал, что в каждой из аварий так или иначе присутствует "человеческий фактор".

Ежегодно проверять и подтверждать свои знания должны сотни тысяч специалистов по всей стране. Но полная статистика по специалистам, которые не имеют аттестации, пока отсутствует, признают в Ростехнадзоре. К тому же часто аттестацию "рисуют" задним числом перед проверкой, говорят в ведомстве.

Исправить ситуацию поможет введенное с прошлого года требование проходить аттестацию только через Единый портал тестирования.


Опубликовано Финмаркет
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