Разработку отечественного оборудования для сетей 5G профинансирует государство

6 октября. FINMARKET.RU - Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г., сообщают "Ведомости". Субсидии на разработку оборудования для 5G будут заложены в бюджет федерального проекта "Информационная инфраструктура", который входит в нацпрограмму "Цифровая экономика". Этот вопрос обсуждался на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию в конце сентября, рассказали "Ведомостям" источники, близкие к аппарату правительства и к крупной телекомкомпании. Деньги будут направлены непосредственно госкорпорации "Ростех", которая отвечает за создание отечественного оборудования для сети пятого поколения, пояснил человек, знакомый с решением правкомиссии.

В минувшую пятницу на конференции "Ведомостей" "Телеком-2020" замминистра связи Олег Иванов сообщил, что государство рассматривает вопрос субсидирования разработки отечественного оборудования для сетей 5G. "Есть соглашение между правительством, "Ростехом" и "Ростелекомом" по продвижению этой темы. В "Цифровой экономике" есть строка, по которой будет субсидироваться развитие отечественного оборудования. Мы уверены в том, что сети 5G будут строиться преимущественно на отечественном оборудовании", – заявил он.

С учетом внебюджетных источников финансирования бюджет всех мероприятий в рамках дорожной карты по развитию 5G (еще не утверждена) составляет 42,9 млрд руб., подтвердил представитель "Ростеха". На эти деньги планируется не только разработать отечественное, но также обеспечить его продвижение на зарубежном рынке и утвердить в международном консорциуме связи 3GPP отечественные алгоритмы криптографического шифрования информации, пояснили "Ведомостям" в компании.

В сентябре этого года компания "Криптонит" (входит в периметр "Ростеха") уже представила первый опытный образец отечественной базовой станции, но промышленноестанций компания сможет запустить лишь через три года. При этом часть электронно-компонентной базы представленной станции сейчас иностранная, говорит человек, близкий к компании. В дальнейшем отечественным оборудование для 5G планируется считать уже в том случае, если локализация производства составит от 40%, знает источник в аппарате правительства.