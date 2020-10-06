Долг за ЖКУ подрос из-за недопонимания

6 октября. FINMARKET.RU - Задолженность населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выросла относительно показателей 2017–2019 гг. и в 1-м полугодии составила 6,3%. Текущая ситуация похожа на ту, что сложилась в 2013–2014 гг., когда задолженность за ЖКУ в 1-м полугодии составляла 6,4–6,6% от начисленных населению платежей. Такие данные приводятся в мониторинге экономической ситуации, подготовленном экспертами Института Гайдара) и РАНХиГС. По их мнению, одна из причин роста - неправильная оценка информации об отмене пени за несвоевременную оплату ЖКУ.

"В связи с пандемией в апреле 2020 г. на период до конца текущего года было отменено начисление пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. В первое время отмена пеней была ошибочно воспринята как отмена всех платежей за ЖКУ, однако, когда граждане получили очередные платежные квитанции, стало понятно, что установленные платежи никто не отменил и несмотря на кризисные обстоятельства коммунальные услуги рано или поздно придется оплачивать", - указывают авторы мониторинга.

В 1-м полугодии 2020 г. платежи населения за жилищно-коммунальные услуги покрыли 93,7% выставленных за этот же период счетов и 6,3% составила неуплата.

Как констатируется в мониторинге, "негативные прогнозы отчасти подтвердились, инаселения за ЖКУ в текущем году действительно выросли по сравнению с 1-м полугодием 2017–2019 гг., когда 4,7–4,8% счетов за ЖКУ остались неоплаченными". Вместе с тем в расширенном горизонте сравнения текущая ситуация не отличается от динамики 2013–2014 гг., когда задолженность за жилищно-коммунальные услуги в 1-м полугодии составляла 6,4–6,6%, отмечают эксперты.

В репрезентативных обследованиях населения "Обследование бюджетов домашних хозяйств" (ОБДХ) отслеживается доля домашних хозяйств, которые несвоевременно платили за ЖКУ в течение последних 3-х месяцев.

За 1-й квартал 2020 г. (самая актуальная на текущий момент информация) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ситуация немного улучшилась: доля тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями и не

смог вовремя оплатить ЖКУ, снизилась с 7,4 до 6,0%; а число домохозяйств, которые не смогли своевременно заплатить за электричество, сократилась до 4,1% в 1-м квартале 2020 г. с 4,7% годом ранее.

Как показал опрос "Человек, Семья, Общество", просрочку по платежам за ЖКУ в течение последнего года допускали 17% респондентов. Среди 30–39-летних эта доля самая высокая – 24%; с возрастом она постепенно снижается (до 9% среди 60–72-летних).

"Естественным фактором, который напрямую отражает финансовые возможности домашнего хозяйства, выступают его денежные доходы, и самая бедная по доходам первая квинтильная группа в 1,8–2 раза чаще задерживала платежи по сравнению со средней по всему населению ситуацией", - отмечают эксперты.

В два раза повышает риск задолженности по финансовым причинам такой фактор, как неполнота семьи (одинокий родитель с детьми). "Если выделить группы семей по наличию в них несовершеннолетних детей и пенсионеров, то мы увидим, что 17% домохозяйств, состоящих только из взрослых трудоспособного возраста, несвоевременно платили за ЖКУ – на уровне средних по всем опрошенным значений. Семьи трудоспособных с детьми в 1,5 раза чаще допускают задолженность за ЖКУ (24%); наличие пенсионеров в домохозяйстве (и отсутствие детей) снижает риск задолженности вдвое (9%), а в сложносоставных домашних хозяйствах, где есть и дети, и пенсионеры,

наблюдаются средние показатели (18%)", - говорится в мониторинге.

"Хотя, отмечают эксперты, - сила отдельных факторов может со временем меняться, социально-демографические детерминанты обозначенных финансовых трудностей действуют постоянно, по-видимому, работая похожим образом и во время пандемии".