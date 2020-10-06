Госпрограмму развития внешней торговли переписали

6 октября. FINMARKET.RU - Правка нацпроектов в соответствии с президентским указом о национальных целях вызвала изменения и связанных с ними госпрограмм. Так, при обновлении программы развития внешнеэкономической деятельности в Минэкономики предложили отказаться от учета местав рейтинге Doing Business (к нему ранее высказывали претензии в ФТС и ФНС), заменив его собственным индикатором легкости оформления экспорта, пишет "Коммерсантъ". Одновременно сокращено и финансирование госпрограммы: она потеряла 17 млрд руб. за счет переноса расходов на обновление пунктов пропуска через госграницу в транспортную госпрограмму — это, впрочем, должно ускорить работы по цифровизации границы.

Как отмечает "Ъ", нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который правительство должно обновить до 30 октября, также будет сокращен: из него будут выведены федеральные проекты "Экспорт услуг" под кураторством Минэкономики и "Логистика международной торговли"» под кураторством Минтранса.