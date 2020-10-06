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06 октября 2020 года 08:27

Госпрограмму развития внешней торговли переписали

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Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
6 октября. FINMARKET.RU - Правка нацпроектов в соответствии с президентским указом о национальных целях вызвала изменения и связанных с ними госпрограмм. Так, при обновлении программы развития внешнеэкономической деятельности в Минэкономики предложили отказаться от учета места РФ в рейтинге Doing Business (к нему ранее высказывали претензии в ФТС и ФНС), заменив его собственным индикатором легкости оформления экспорта, пишет "Коммерсантъ". Одновременно сокращено и финансирование госпрограммы: она потеряла 17 млрд руб. за счет переноса расходов на обновление пунктов пропуска через госграницу в транспортную госпрограмму — это, впрочем, должно ускорить работы по цифровизации границы.

Как отмечает "Ъ", нацпроект "Международная кооперация и экспорт", который правительство должно обновить до 30 октября, также будет сокращен: из него будут выведены федеральные проекты "Экспорт услуг" под кураторством Минэкономики и "Логистика международной торговли"» под кураторством Минтранса.


Опубликовано Финмаркет
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