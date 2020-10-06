Число банкротств граждан выросло в 1,65 раза

6 октября. FINMARKET.RU - Количество решений судов о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) за январь-сентябрь 2020 года выросло на 64,9% - до 77 050 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а о банкротстве компаний снизилось на 19% - до 7393, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

Причем граждане стали бакротиться в 2 раза чаще.

В сентябре 2020 года суды признали несостоятельными рекордные 12 225 человек, что на 94,6% больше, чем в том же месяце 2019 года. За 9 месяцев 2020 года банкротами были признаны 77 050 человек, годом ранее в аналогичный период таких судебных решений было 46731.

За все время существования процедуры личногос октября 2015-го по сентябрь 2020 года несостоятельными стали 240 285 российских гражданина. Инициаторами таких дел чаще всего выступают сами должники, причем их доля даже выросла - до 94% дел в январе-сентябре 2020 года по сравнению с 90,3% за тот же период 2019 года.

"Распространение коронавирусной инфекции могло, конечно, повлиять на граждан, которые и так планировали процедуру банкротства. То есть коронавирус стал своеобразным "спусковым крючком" - подтолкнул граждан принять решение для начала процедуры банкротства", - приводится мнение замминистра экономического развития Илья Торосов в сообщении ведомства. Распространение инфекции стало фактором неизвестности и неуверенности в завтрашнем дне, считает Торосов.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин в свою очередь отмечает, что интерес граждан к освобождению от долгов через личное банкротство постоянно растет, поскольку процедуры становятся понятнее и дешевле, а граждане - более информированными.

"В перспективе количество банкротств также будет увеличиваться за счет должников, чье финансовое положение ухудшилось за время пандемии. В связи с этим и в начале 2021 года можно ожидать, что число новых банкротов будет удваиваться к таким же периодам предыдущего года, как это происходит в последние месяцы", - считает Юхнин.

С сентября 2020 года в России появилась упрощенная - внесудебная - процедура личной несостоятельности граждан. Воспользоваться ей могут имеющие непогашенные долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, если ранее приставы закрыли исполнительное производство из-за отсутствия у должника имущества.

В "Федресурсе" за сентябрь были опубликованы 1993 действительных (неаннулированных) сообщения о внесудебном банкротстве, из них 1578 - о возврате должнику заявления, 413 - о возбуждении процедуры и два - о прекращении.

"Достаточно неплохой старт новой для России процедуры, особенно с учетом коротких сроков от принятия закона до вступления его в силу. Правда, граждане пока не до конца понимают критерии допуска к процедуре, поэтому сейчас возвратов заявлений почти в четыре раза больше, чем возбужденных процедур. Думаю, с течением времени и появлением методических материалов для граждан, возвратов станет меньше", - отметил Юхнин.

"Одно из главных условий для списания долгов - оконченное исполнительное производство, которое требует времени, в связи с чем здесь существует некий отлагательный эффект. Исходя из этого, мы прогнозируем достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Думаю, более существенные цифры мы сможем увидеть в следующем году", - полагает Торосов.