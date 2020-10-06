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06 октября 2020 года 08:12
Оформление выплат по ОСАГО перейдет в онлайн
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Сергей Бобылев/ТАСС
6 октября. FINMARKET.RU - Министерство финансов РФ подготовило проект отзыва на законодательную инициативу, предполагающую введение онлайн-оформления заявлений на страховые возмещения, в том числе по ОСАГО, сообщают "Известия". "Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение (с некоторыми замечаниями) в Минфине: ведомство подготовило проект отзыва правительства", - говорится в публикации со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции соответствующий документ. В проекте отзыва Минфин отмечает, что авторам инициативы необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Кроме того, предлагается включить в изменения и нормы использования юридическими лицами (страховыми компаниями) простой электронной подписи при оформлении документов, а также оценить расходы операторов информационных систем на их доработку, поясняется в статье. По имеющимся у издания данным, законопроект разработала группа депутатов от партии "Единая Россия" - Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов. В пояснительной записке к нему уточняется, что по действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде. Законодательные предложения исключают эту обязанность. Кроме того, законопроект допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии - путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения, а также предоставляет возможность использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг, сообщает издание. Законодательные изменения встретили поддержку в страховых компаниях. Опрошенные газетой игроки отрасли отмечают, что уже работают над созданием "суперсервиса", в том числе с функцией для компенсации убытков дистанционно. Однако в сообществе автомобилистов опасаются, что онлайн-рассмотрение заявлений приведет к росту отказов в выплатах, пишут "Известия".
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