Минюст отказался от кратного повышения штрафов в новом КоАП

5 октября. FINMARKET.RU - Минюст не будет повышатьв новом, а также откажется от ряда скандальных норм, которые ранее подверглись критике со стороны общественности. В том числе — от наказания граждан за отказ от вакцинации, пишут "Известия", ссылаясь на источники в министерстве. В Госдуме газете сообщили, что новые нормы вряд ли вступят в силу с 1 января 2021 года, так как их необходимо изучить. В Совфеде отметили, что новая редакция существенно отличается от первой и "максимально учитывает мнение населения", однако на ее доработку потребуется время. Эксперты считают, что недовольные новым кодексом все равно останутся, так как он будет приниматься в экономически непростое время.

Как рассказали "Известиям" источники, знакомые с разработкой нового КоАП, в его третьей редакции штрафы останутся на уровне действующего кодекса. Будет повышен только размер минимального штрафа, который составит 500 рублей вместо действующих 100.

"В настоящий момент новая редакция по части санкций приведена к тем штрафам, которые содержатся в действующем КоАП. Единственно, мы убрали штрафы 100, 200, 300 рублей, потому что они уже не отвечают никаким задачам о наказании. Минимальный мы подняли до 500, но не более того", — рассказал член межведомственной рабочей группе при правительстве, которая участвует в подготовке документа, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

По его словам, также в числе новаций документа — уменьшение применения такой санкции, как административный арест. Вместо 73 составов его применение будет возможным лишь по 50, а исключенные из этого списка нормы заменят обязательными работами на срок от 20 до 60 часов.

"Также в части санкций мы приравняли все юрлица, которые являются субъектами малого и среднего бизнеса, к индивидуальным предпринимателям, то есть размер штрафов для них будет существенно ниже. Спорная норма, которая касается санкций за прививки, исключена из проекта и не будет содержаться в тексте документа", — сообщил участник проработки новой редакции.

В Госдуме "Известиям" рассказали, что пока с текстом новой редакции КоАП не знакомы. Парламентарии позитивно отнеслись к предложению не повышать штрафы, однако все же хотят дождаться, когда документ поступит в нижнюю палату.

Политолог Дмитрий Фетисов в разговоре с "Известиями" отметил, что до сих пор часть правительства, которая участвовала в разработке нового КоАП, настаивала на увеличении штрафов и за счет этого пополняемости федерального бюджета. Сейчас побеждает другая точка зрения, что в экономически непростые времена усиление наказания будет тяжелой финансовой нагрузкой для граждан и вызовет сильное общественное недовольство. Эксперт считает, что риск недовольства россиян новым КоАП таким образом будет снижен, однако в любом случае его станут активно обсуждать и какой-то градус недовольства может возникнуть.