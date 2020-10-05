НПФ выходят на рынок среднесрочных накоплений

5 октября. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вступили в борьбу за среднесрочные накопления граждан, поскольку стандартные пенсионные продукты у россиян не слишком востребованы, пишет "Коммерсант"

"Сафмар" запускает новый квазипенсионный продукт, имеющий характеристики срочного инструмента, свидетельствует информация, размещенная на его сайте. У двух индивидуальных пенсионных планов (ИПП) НПФ установлен минимальный гарантированный доход, который рассчитан на пять лет или четыре года. По пятилетнему продукту (первоначальный взнос от 100 тыс. руб.) в первый год минимальная норма доходности (МГД). составляет 7% годовых, в следующий год — 3,5%, а в последующие три — 3%. По четырехлетнему (взнос от 50 тыс. руб.) МГД в первый год составляет 6%, во второй — 3,5%, а в следующие два — 3%. При этом при наличии дополнительных взносов не менее первоначального МГД увеличивается на 1 процентный пункт. При досрочном расторжении договора клиент возвращает себе все взносы, но лишается начисленной доходности.

Крупнейшие НПФ, ранее специализировавшиеся в основном на обязательном пенсионном страховании (ОПС), активизировали развитие добровольных розничных пенсионных продуктов — ИПП — на фоне ограничений в привлечении ОПС. Первым массовые розничные продажи ИПП в 2016 году запустил НПФ Сбербанка, которому удалось привлечь в период активного продвижения продукта через сеть материнского банка около 1,5 млн клиентов. Затем к нему присоединились и другие крупнейшие фонды, ранее специализировавшиеся на ОПС.

Срочные ИПП могут быть использованы и как классическое негосударственное пенсионное обеспечение, однако по истечении четырех-пятилетнего срока минимальная норма доходности больше не гарантируется.