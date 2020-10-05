Девелоперы отложили ввод гостиниц

5 октября. FINMARKET.RU - За восемь месяцев 2020 г. в Москве не открылось ни одной качественной гостиницы, согласно исследованию консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Под такими объектами они понимают 3–5-звездочные отели, хостелы и апартаменты исследование в расчет не берет, пишут "Ведомости"

Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко уточняет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил девелоперов перенести ввод отелей на осень. Она напоминает, что в прошлом году в российской столице открылась лишь одна гостиница – Holiday Inn Baumanskaya на 128 номеров, но это затишье объяснялось активным строительством объектов перед чемпионатом мира по футболу, который прошел в 2018 г. Для сравнения: в 2018 г. гостиничный фонд Москвы увеличился на 778 номеров, а годом ранее – еще на 1661 номер. Всего в российской столице, по данным Cushman & Wakefield, насчитывается 20 200 качественных номеров.

Такие выводы подтверждают и другие опрошенные "Ведомостями" эксперты. В конце 2019 г. ожидалось, что в этом году будут открыты отели в общей сложности на 1000–1200 номеров, но сроки запуска большинства этих проектов были в итоге перенесены на 2021 г., говорит заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. «Туристический сезон практически не состоялся, внутренний туризм второй половины лета не смог компенсировать отсутствие иностранного турпотока», – объясняет она. Тучкова отмечает, что после снятия ограничительных мер уровень заполняемости столичных отелей стал постепенно расти, но пока их загрузка составляет всего 30–40%. При этом средняя цена за номер упала на 10% – с 7300 до 6600 руб. в сутки.