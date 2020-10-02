В пандемию хуже всего пришлось труженикам теневого сектора экономики

2 октября. FINMARKET.RU - Вирус добрался до теневой экономики, сильнее всегоударил по работникам неформального сектора экономики, а лучше других ощущали себя сотрудники госкомпаний, пишут "Ведомости", приводящие выводу сотрудников Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. Специалисты сравнили результаты опросов более 1000 работающих граждан, проведенных в сентябре 2020 г. и октябре 2009 г.

Как выяснили экономисты, кризис 2008–2010 гг. нанес материальный урон большему числу граждан, чем нынешний коронакризис. Тогда почти каждый второй (48,9%) респондент сообщил, что его материальное положение ухудшилось. В этом году об ухудшении своего материального положения заявили 41,2% опрошенных. У 5,8%, напротив, финансовое состояние улучшилось, а половина нынешних респондентов (48,7%) вообще не ощутили никаких изменений в своих доходах. В 2009 г. таких счастливчиков было меньше – 42,5%.

Среди самозанятых на ухудшение материального положения сейчас пожаловались 57,3%, среди работников частных фирм – 47,7%, среди работников госпредприятий – только треть.

Но хуже всего пришлось труженикам теневого сектора экономики. Среди неофициально занятых об ухудшении своего материального положения заявили более половины (58,3%) респондентов, что оказалось главной новостью на рынке труда. Покида подчеркивает: во время предыдущих кризисов именно неофициальная занятость являлась одним из условий выживания части населения. Однако в нынешнем году многие граждане, работающие в теневой экономике, оказались и без доходов, и без социальной поддержки и стали чувствовать себя хуже всех.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генерального совета Партии роста Дмитрий Порочкин полагает, что нынешний кризис послужит уроком тем, кто работал в серой зоне, и приведет к сжатию неформального сектора экономики. "Произошедшее станет толчком для сокращения серого бизнеса – как для работников, так и для работодателей, которые во время пандемии не смогли воспользоваться предложенными правительством льготами по поддержке бизнеса", – подчеркивает он.