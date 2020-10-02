За неделю выручка торговли упала на 20% из-за режима удаленки

2 октября. FINMARKET.RU - Выручка торговли и сферы услуг из-за перевода граждан на удаленную работу за неделю уже рухнула на 20%. В дальнейшем доходы компаний могут уменьшиться еще на 30%, рассказали "Известиям" в бизнес-объединениях.

Как сказал газете председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский, после рекомендаций мэра столицы Сергея Собянина о переводе сотрудников крупных компаний снова на удаленную работу, а также о самоизоляции граждан старше 65 лет, в центральной части города, в деловых кварталах и вблизи транспортных узлов стало заметно меньше людей - клиентов сферы услуг и торговли.

Аналогично события будут разворачиваться и в других крупных городах, в которых введут удаленку, отметил член генерального совета "Деловой России" Павел Гагарин.

28 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе работников бюджетной сферы города на удаленную работу и рекомендовать это другим компаниям. Аналогичные заявления на этой неделе также прозвучали от местных властей Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

С 5 октября все рекомендации мэра по удаленной работе компаний приобретут обязательную форму. Согласно распоряжению Собянина, работодателям поручено перевести на дистанционку треть своих сотрудников.

Согласно прогнозу Гагарина, выручка предприятий может упасть еще на 30% от текущего уровня. , спрогнозировал Павел Гагарин. А президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров не исключает, чтосоставит примерно 15-20%.

В целом бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом, подчеркнул Петропольский. Находясь дома, люди потребляют значительно меньше, чем работая в офисе, кроме того, многие будут экономить. Поэтому тенденция может частично коснуться и спальных районов, полагает он.