Московское жилье: пузыря на рынке нет, но цены высоки

2 октября. FINMARKET.RU - Риск возникновения пузыря на рынке жилой недвижимости Москвы отсутствует, нона столичные новостройки завышены. Это следует из отчета Global Real Estate Bubble Index, проведенного в этом году швейцарским банком UBS, который проанализировал колебания цен на первичноев 25 крупнейших городах мира, включая российскую столицу, пишут "Ведомости". Как указывают эксперты, опрошенные газетой, стоимость жилья в Москве выросла, в том числе из-за введения льготной ипотеки. Причем в перспективе столичное жилье не будет дорожать.

Опрошенные "Ведомостями" аналитики и девелоперы с выводами швейцарского банка о переоцененности московского рынка новостроек не согласны. По словам председателя совета директоров "Бест-новостроя" Ирины Доброхотовой, цены росли по объективным причинам, в том числе из-за льготной ипотеки, падения курса рубля и ставок по банковским депозитам. С ней согласен и коммерческий директор "Сити – XXI век" Юрий Просвиров, который также говорит, что повышенный спрос на новостройки вызван льготной ипотекой, рост цен на ее фоне вполне закономерен.

Стоимость квартир на первичном рынке по итогам девяти месяцев 2020 г., по словам директора департамента продаж ГК "Гранель" Рустама Арсланова, выросла незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – всего на 7–8%, и то из-за того, что застройщики взяли на себя обязательства перед банками по выплате процентов по кредитам за своих клиентов. А это примерно 5–6% от стоимости сделки, это значит, что реально жилье для конечных потребителей подорожало всего на 1–2%, говорит Арсланов.

С начала года цены на новостройки в массовом сегменте в Москве выросли всего на 4% – со 175 000 до 182 000 руб. за 1 кв. м, говорит управляющий партнер "Векторстройфинанса" Андрей Колочинский. По словам эксперта, с учетом инфляции и увеличения себестоимости строительства, в том числе из-за удорожания импортных материалов и оборудования, такая динамика выглядит адекватной. А директор по продажам Capital Group Оксана Дивеева обращает внимание на то, что цены на новостройки растут по мере повышения строительной готовности объектов. Именно объекты в высокой стадии или введенные в эксплуатацию, по ее словам, сейчас пользуются наибольшим спросом у покупателей. Поэтому подорожание жилья ей кажется закономерным.

Впрочем, опрошенные девелоперы согласны с тем, что существенного роста цен на новостройки в ближайшее время не предвидится.